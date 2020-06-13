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Возврат к жесткому карантину не рассматривается, — Ляшко
Несмотря на очередной антирекорд новых случаев заражения COVID-19, правительство не рассматривает возврат к жесткому карантину. Требования же адаптивного карантина остаются. При этом каждый регион, в зависимости от эпидемиологической ситуации, может самостоятельно усиливать ограничения. Об этом на брифинге в Киеве заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Чиновник отметил, что Нацкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений по сдерживанию распространения коронавируса. Контролирующим органам поручено усилить контроль за соблюдением карантина.
По его словам, для улучшения соблюдения карантинных норм во время городских, пригородных и междугородных перевозок планируется увеличить число транспорта на маршрутах.
«Отдельно также рассмотрели вопрос относительно изменения графика работы государственных учреждений, чтобы свести в час пик до минимума и уменьшить нагрузку на городской и междугородний транспорт, чтобы уменьшить возможное скопление людей», — сказал Ляшко.
По его словам, сейчас погодные условия не позволяют людям в полной мере соблюдать эпидемические нормы во время проезда в транспорте.
Ляшко отметил, что выбранная государством в начале пандемии стратегия жесткого карантина была правильной, о чем свидетельствуют низкие показатели заболеваемости.
Напомним, сегодня в Украине зарегистрировали очередной антирекорд новых случаев коронавируса. Хуже всего ситуация в западных областях и в Киеве. Всего в Украине на утро 13 июня подтверждены 30 506 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 880 случаев с летальным исходом и 13 976 случаев выздоровления пациентов.46
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