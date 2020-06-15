Спорт

Чемпионы мира: год назад сборная Украины U20 триумфовала на молодежном мундиале (видео)

Год назад, 15 июня 2019 года, молодежная сборная Украины U20 добилась самого большого успеха для украинского футбола за время независимости.

Подопечные Александра Петракова в решающем матче чемпионата мира, проходившего в Польше, обыграли сборную Южной Кореи. Несмотря на пропущенный мяч с пенальти в самом дебюте встречи, «желто-синие» проявили характер и одержали волевую победу — 3:1 (Супряга, 34, 53, Цитаишвили, 89 — Ли Кан Ин, 5, с пенальти).

Отметим, что на пути к финалу сборная Украины не проиграла ни одного матча. На стадии группового турнира подопечные Александра Петракова минимально обыграли США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграли вничью с Нигерией (1:1). После этого на стадии плей-офф «желто-синие» проходили своих соперников, добиваясь побед в основное время, — разгромили Панаму (4:1) и минимально одолели Колумбию (1:0) и Италию (1:0).

По итогам турнира два украинских футболиста были удостоены индивидуальных призов — Андрей Лунин получил «Золотую перчатку» как лучший вратарь, а полузащитника Сергея Булецу наградили «Серебряным мячом» как одного из лучших футболистов.

Добавим, что в конце 2019 года сборная Украины U20 получила от руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) чек на один миллион долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что наставник сборной Украины U20 Александр Петраков стал лучшим тренером молодежных команд.

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