Украина

Вместо министра культуры Ткаченко в Раду зашел новый «слуга народа»: кто такой Денис Маслов

Фракция партии «Слуга народа» пополнилась новым депутатом — присягу принес бывший судья Днепровского районного суда в Каменском (Днепропетровская область) Денис Маслов. Напомним, накануне его полномочия подтвердила Центральная избирательная комиссия.

Новому «слуге» — 36 лет, на момент избрания в Раду по спискам партии «Слуга народа» (№ 138 в списке) он являлся совладельцем и директором торговой компании «АВИН ТРЕЙД», которая занимается оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Кроме того, Маслов возглавлял созданное им адвокатское объединение «Лоуатек».

Напомним, 4 июня Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Ткаченко, назначенного министром культуры.



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