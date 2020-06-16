Украина

Дело Гандзюк: суд в Киеве оставил Мангера на свободе

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый по делу об убийстве Екатерины Гандзюк, пока остается на свободе.

Во вторник, 16 июня, завершилось заседание Печерского райсуда Киева. Сторона обвинения намерена была просить изменить меру пресечения для Мангера с залога на содержание под стражей.

По словам прокурора Андрея Синюка, защита Мангера заявила об отводе судье, объясняя, что судья, который назначил принудительный привод Мангера в суд, был предвзятым.

«Прокурор в судебном заседании возражал по этому ходатайству», — цитирует прокурора «5 канал».

Теперь в заседании суда взяли паузу, чтобы решить удовлетворять ли этот отвод. После этого суд может снова вернуться к рассмотрению изменения меры пресечения.

Напомним, по делу об убийстве Екатерины Гандзюк осуждены пять человек: организатор нападения и четверо исполнителей. Продолжается следствие по Алексею Левину, экстрадированному из Болгарии. Его и Владислава Мангера подозревают в соучастии и организации преступления.

12 июня суд дал разрешение на принудительный привод Мангера. На следующий день автомобиль главы Херсонского обласовета был замечен у областного кардиодиспансера. Активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк» предполагали, что Мангер ляжет в стационар и не явится в суд.

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