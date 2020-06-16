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Шайка из Крыма похищала в Украине элитные автомобили с помощью новейших технологий (видео)
Сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая занималась в Украине кражами элитных автомобилей. В начале года в Киевской области уже обезвредили подобную группировку.
Причастность участников новой банды установлена к 9 кражам автомобилей марки TOYOTA на территории Киева и Киевской области. Сумма ущерба составляет около 6 миллионов гривен.
Кражи совершались в 2019 — 2020 годах.
Сообщается, что организатором и соорганизатором группы стали уроженцы Крым, 47 и 28 лет. Организатор группы — ранее неоднократно судимый. В группе было шесть исполнителей из Крыма, Запорожья, Киева и другого государства.
В ходе следствия полицейские установили, что во время похищения автомобилей участники группы использовали самые современные технологии для открытия и приведения в действие двигателя. Также злоумышленники подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили- «двойники».
Кроме того работала схема, когда бандиты требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался, машину сдавали на разборку.
В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты вещественные доказательства — номерные знаки, радиостанции, устройства для подавления, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, сигнала, детекторы поля, кодграберы и другие предметы.
Кроме того, во время обысков на Киевщине, Запорожье и Прикарпатье были обнаружены и изъяты похищенные машины.
Печерским районным судом города Киева уже избраны меры пресечения трем злоумышленникам.
Организатору и соорганизатору — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,5 и 3,5 миллиона гривен соответственно.
Одному из исполнителей — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 400 900 гривен.
Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в конце прошлого года под Киевом также задержали банду элитных автоугонщиков, которая орудовала в разных регионах Украины.
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