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Происшествия

Шайка из Крыма похищала в Украине элитные автомобили с помощью новейших технологий (видео)

17:53 16 июня 2020
полицейский и машина

Сотрудники Нацполиции задержали преступную группу, которая занималась в Украине кражами элитных автомобилей. В начале года в Киевской области уже обезвредили подобную группировку.

Причастность участников новой банды установлена к 9 кражам автомобилей марки TOYOTA на территории Киева и Киевской области. Сумма ущерба составляет около 6 миллионов гривен.
Кражи совершались в 2019 — 2020 годах.

Сообщается, что организатором и соорганизатором группы стали уроженцы Крым, 47 и 28 лет. Организатор группы — ранее неоднократно судимый. В группе было шесть исполнителей из Крыма, Запорожья, Киева и другого государства.

В ходе следствия полицейские установили, что во время похищения автомобилей участники группы использовали самые современные технологии для открытия и приведения в действие двигателя. Также злоумышленники подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили- «двойники».

Кроме того работала схема, когда бандиты требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался, машину сдавали на разборку.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты вещественные доказательства — номерные знаки, радиостанции, устройства для подавления, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, сигнала, детекторы поля, кодграберы и другие предметы.

Кроме того, во время обысков на Киевщине, Запорожье и Прикарпатье были обнаружены и изъяты похищенные машины.

Печерским районным судом города Киева уже избраны меры пресечения трем злоумышленникам.

Организатору и соорганизатору — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,5 и 3,5 миллиона гривен соответственно.

Одному из исполнителей — содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 400 900 гривен.

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в конце прошлого года под Киевом также задержали банду элитных автоугонщиков, которая орудовала в разных регионах Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подростке из Одессы, который угонял машины, чтобы покататься.

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