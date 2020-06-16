Происшествия

Ничего святого: стало известно, кто обокрал волонтера Панича после его смерти

Умершего волонтера Виталия Панича обокрал дворник больницы, где он лечился. Об этом сообщили в Киевской прокуратуре № 9.

В ходе досудебного расследования удалось установить, что 52-летний мужчина после смерти волонтера помогал перевозить его тело из инфекционного отделения в морг. Увидев на подоконнике палаты мобильный телефон, он забрал его.

Мужчине сообщили о подозрении в краже. Телефон умершего волонтера изъяли.

Полиция устанавливает все обстоятельства совершения правонарушения и лиц, которые также могут быть причастны к его совершению.

Напомним, волонтер Виталий Панич умер в больнице Киева 7 июня. У него была пневмония, печеночная и почечная недостаточность. После его смерти куда-то пропали документы — паспорт и идентификационный код, а также телефон и деньги.

Подробно о Виталии Паниче о том, что с ним случилось, читайте в материале «ФАКТОВ».

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