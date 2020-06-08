«Иди куда хочешь»: за сутки до смерти ветерана АТО Панича выгнали из больницы

Украина

В киевской больнице умер ветеран АТО и волонтер Виталий Панич. А вскоре разгорелся скандал: у умершего украли документы, деньги, телефон и одежду. Кроме того, как оказалось, незадолго до смерти Виталия вместо того, чтобы лечить, вообще выставили на улицу из реанимационного отделения — в полубессознательном состоянии и с температурой под сорок.

О том, что произошло, «ФАКТАМ» рассказала жена Виталия Панича Наталия.

— У Виталия поднялась температура: до 38,5, потом и 39 была, — говорит Наталия Панич. - В пятницу, 29 мая, позвонили по 003, там нас переадресовали на телефонную линию по COVID-19. Посоветовали пить АЦЦ, поскольку в больнице все равно будут лечить им же. На следующий день в «Борисе» сделали снимок легких, рентген ничего не показал, легкие были чистыми. Еще пару дней попили АЦЦ, а в понедельник терапевт позвонила, поинтересовалась, как наши дела, и дала направление в больницу.

Мы вызвали «скорую». Бригада приехала, медики осмотрели Виталия и сказали, что критических показателей для госпитализации нет, только красное горло. Рассказали, как бы они его лечили (антибиотиком и спреем для горла). Мы всё записали и так и лечили. Но температура не спадала, поднялась до 39,3, сильно болела голова.

1 июня мы пошли в «Борис», сделали компьютерную томографию головы. ЛОР сказала, что, по тем данным, которые есть, температура столько держаться не может. У Виталия была темная моча. Сделали УЗИ, сдали анализы, но уролог говорил, что почка тоже не может вызывать такую температуру столько дней. Проконсультировались у пульмонолога, и тот ничего не увидел, но результаты анализа крови ему не понравились и он посоветовал ехать в больницу. Что мы и сделали.

В больнице нам сделали один экспресс-тест и дважды ПЦР-диагностику на коронавирус — все тесты были отрицательными. 2 июня компьютерная томография показала у Виталия пневмонию. Вскоре у него началась почечная недостаточность, а за ней — печеночная. Вечером в пятницу из инфекционного отделения Киевской клинической больницы № 4 его перевели в реанимационное.

Он был в малоадекватном состоянии, капризничал. Я предполагаю, что в таком состоянии он мог сказать что-то лишнее. Но врач, с которым у него возник конфликт, вместо помощи предложил ему подписать отказ от лечения. Дал бумажку об отказе — и Виталий, будучи в тяжелом состоянии, подписал ее. Я приехала — он уже почти не мог ходить. И его просто выставили за дверь отделения — на улицу. Сказали, чтобы мы шли куда хотим и делали что хотим. Я просила перевести Виталия в другое реанимационное отделение, поскольку ему был показан гемодиализ, но мне сказали, что никакого направления давать не будут.

Фото со страницы в Facebook Валентины Варавы

Мы попытались лечь в Александровскую больницу, но без направления, нам сказали, туда не возьмут. Знакомые посоветовали подъехать поближе к ней, чтобы «скорая» нас туда как в ближайшую больницу отвезла. Вызвали такси, подъехали к Александровской. Но «скорая» все равно отвезла нас обратно в четвертую больницу, где Виталия опять положили в инфекционное отделение. Вечером поставили какие-то капельницы, а ночью снова перевезли в реанимацию. Где он через сутки умер. Нам говорят — остановилось сердце. Хотя там было критично и с почкой, и с печенью, но сдалось сердце. Что именно стало причиной, покажет экспертиза. После нее уже будем решать, писать ли заявление о неадекватном лечении.

Врач позвонил мне, сообщил о смерти мужа и сказал, чтобы я забрала вещи Виталия. Я утром приехала — мне вынесли его комнатные тапочки, полотенце и кулечек с остатками лекарств. А лежавшие на тумбочке у кровати телефон, сумка, в которой были документы, 5 тысяч гривен и его одежда пропали. Вызвали полицию, они здесь что-то выясняли.

В больнице объясняют, мол, когда тело перевозили в морг, в палате осталась открытой дверь. И когда пришли собирать вещи, то сумки с телефоном уже не было. Но реанимация — закрытое отделение, сюда никто «левый» не может попасть. Сейчас телефон вне зоны. Раньше же дочь отправляла эсэмэску Виталию, и она была прочитана — уже после смерти мужа.

Утром 8 июня жена умершего сообщила о пропаже вещей в полицию. На место выезжала следственно-оперативная группа, там же у Наталии Панич приняли заявление о произошедшем. Пока ведутся первоочередные следственные действия, сообщила «ФАКТАМ» пресс-офицер Соломенского райуправления полиции Елена Мошко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», больница, в которой умер Виталий Панич, была переориентирована на лечение заразившихся коронавирусом.

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