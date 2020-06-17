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Украина

Дело Гандзюк: адвокаты заявили о новом задержании Мангера (видео)

7:27 17 июня 2020
Мангер

Во вторник, 16 июня, после заседания суда по делу Екатерины Гандзюк, сотрудники конвоя задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки.

Об этом сообщили адвокаты Мангера Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко, уточнив, что правоохранители не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера.

По словам защитников, задержание осуществляли люди с шевронами СБУ, передает «Громадське».

Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ.

Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру.

Обвинение по делу Гандзюк, учитывая давление Мангера на свидетелей, намерено было просить суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога. Мангер хотел скрыться в больнице, но ему это не удалось.

16 июня на суде в Киеве защита Мангера выступила с ходатайством об отводе судьи. Печерский суд столицы отказал в отводе судьи Татьяны Ильевой и принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. Заседание состоится 17 июня.

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