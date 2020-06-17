- 08:18 Мчали на скорости больше 200 км/ч: водители устроили гонки на трассе Киев – Харьков
- 08:15 Потери индийских военных на границе с Китаем возросли до 20 человек
- 08:01 Александр Корниенко: «Перенос местных выборов маловероятен, это сложный процесс»
- 07:56 Ребров завоевал седьмой трофей в тренерской карьере
- 07:54 Убийство врача под Киевом: выяснились скандальные детали
- 07:52 Пекин закрывает все школы и останавливает авиасообщение из-за коронавируса
- 07:27 Дело Гандзюк: адвокаты заявили о новом задержании Мангера
- 07:08 Дожди, грозы и жара: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:50 Борцы за справедливость: Питт и Энистон объединили усилия ради общего дела
- 06:05 В России умерла лжехирург Алена Верди, калечившая пациентов
- 05:23 Снижает смертность от COVID-19 на треть: ВОЗ похвалила британское исследование о лечении коронавируса
- 04:44 Больше пяти сантиметров: в Черкассах напуганы нашествием гигантских "тропических" тараканов
Дело Гандзюк: адвокаты заявили о новом задержании Мангера (видео)
Во вторник, 16 июня, после заседания суда по делу Екатерины Гандзюк, сотрудники конвоя задержали председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки.
Об этом сообщили адвокаты Мангера Андрей Мурашкин и Дмитрий Ильченко, уточнив, что правоохранители не предоставили документ, который бы предоставлял основание задержать Мангера.
По словам защитников, задержание осуществляли люди с шевронами СБУ, передает «Громадське».
Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ.
Напомним, 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру.
Обвинение по делу Гандзюк, учитывая давление Мангера на свидетелей, намерено было просить суд взять Мангера под стражу без возможности внесения залога. Мангер хотел скрыться в больнице, но ему это не удалось.
16 июня на суде в Киеве защита Мангера выступила с ходатайством об отводе судьи. Печерский суд столицы отказал в отводе судьи Татьяны Ильевой и принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. Заседание состоится 17 июня.
138
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.