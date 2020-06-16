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Украина

Адвокатам Мангера отказали в отводе судьи, суд будет закрытым

22:54 16 июня 2020
Мангер в суде

В Печерском районном суде Киева не удовлетворили ходатайство защиты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Суд отказал в отводе судьи Татьяны Ильевой от рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения Мангеру, передает УНН, ссылаясь на адвоката Мангера.

Адвокат также сообщил, что суд принял решение о рассмотрении дела в закрытом режиме. Заседание состоится 17 июня.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года — женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября она умерла.

По делу об убийстве Екатерины Гандзюк осуждены пять человек: организатор нападения и четверо исполнителей. Продолжается следствие по Алексею Левину, экстрадированному из Болгарии. Его и Владислава Мангера подозревают в соучастии и организации преступления.

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