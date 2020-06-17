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Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского: названа дата
Рассмотрение иска президента Владимира Зеленского к телеведущему Сергею Пояркову, который якобы угрожал убийством главе государства, назначено в Шевченковском районном суде Киева на 30 июня.
Судебное заседание назначено на 13:30. Суть иска — «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».
Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.
Напомним, такое же подозрение ранее было выдвинуто народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой. К Зверобой приходили с обысками, она побывала на допросе в ГБР.82
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