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Украина

Суд рассмотрит дело об угрозах Пояркова в адрес Зеленского: названа дата

8:33 17 июня 2020
Поярков

Рассмотрение иска президента Владимира Зеленского к телеведущему Сергею Пояркову, который якобы угрожал убийством главе государства, назначено в Шевченковском районном суде Киева на 30 июня.

Судебное заседание назначено на 13:30. Суть иска — «угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля».

Санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Напомним, такое же подозрение ранее было выдвинуто народному депутату Софии Федине и волонтеру Марусе Зверобой. К Зверобой приходили с обысками, она побывала на допросе в ГБР.

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