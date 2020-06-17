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Известный адвокат считает, что Михаил Ефремов может избежать наказания за смертельное ДТП
Адвокат семьи погибшего по вине пьяного Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова опасается, что актер может избежать реального наказания и получит условный срок. Александр Добровинский считает, что Ефремову может грозить условный срок: 5−6 лет. Своими опасениями он поделился в интервью телеканалу «Дождь».
«Пока четких прогнозов по делу Ефремова у меня нет. Но у него много смягчающих обстоятельств: шесть детей, он заслуженный артист, за него заступится вся московская интеллигенция. Это даст возможность защите довольно серьезно снизить планку. Я считаю, что вполне возможно, что Михаил Олегович может получить пять-шесть лет условно. Это вполне возможно, но это мои предположения, не более», — сказал Добровинский.
Он считает, что имя подсудимого также может иметь влияние на решение суда. Ведь одно дело судить простого смертного, убившего человека, другое — знаменитого актера, которого все же любит публика.
«Вы знаете, Михаил Олегович не бандит, знаете, это нормальный интеллигентный человек, поэтому это будет весить, конечно, для суда много», — сказал адвокат и выразил надежду, что суд все же примет справедливое решение.
Напомним, после смертельного ДТП суд отправил Ефремова под домашний арест. Тем временем пропало видео с камер наблюдения на месте ЧП. Актер обратился к семье погибшего и попросил прощения, но родственники Захарова отказались принимать помощь актера. Его адвокат заявил, что Ефремов очень плохо себя чувствует, отказался от помощи медиков.179
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