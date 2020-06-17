Украина

Изменения в Земельный кодекс и “дело Гандзюк”: онлайн-трансляция заседания Рады 17 июня

В среду, 17 июня, Верховная Рада рассмотрит изменения в Земельный кодекс и другие законы по планированию использования земель. Ннакануне в повестку дня Рады был внесен президентский законопроект о народовластии через всеукраинский референдум.

Сегодня нардепы заслушают отчеты следственных комиссий по вопросам расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов, злоупотребления служебным положением некоторых должностных лиц.

Ожидается отчет временной следственной комиссии ВР по вопросам соблюдения требований законодательства при смене владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному воздействию России.

В первом чтении нардепы рассмотрят проект закона о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. В повестке дня несколько постановлений.

Напомним, 17 июня продолжится заседание суда по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Накануне главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки, взяли под стражу.

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