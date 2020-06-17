Одним сроком не обойдется: Ермак рассказал о «грандиозных» планах Зеленского

Украина

В команде Владимира Зеленского в очередной раз заявили, что действующий глава государства может не ограничиться одним президентским сроком.

Так, в интервью изданию «LB» глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для реализации всех планов Зеленскому может не хватить и четырех сроков.

«Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы», — сказал Ермак.

А на вопрос о том, может ли не хватить Зеленскому четырех сроков, ответил так: «Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пресс-конференции Владимир Зеленский также говорил о том, что «если будет поддержка», то он «будет думать» по поводу следующего президентского срока.

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