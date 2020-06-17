- 11:50 Не только Javelin: США передают Украине военную помощь на 60 миллионов долларов
- 11:49 Несмотря на карантин: аэропорт Киев возобновил международные рейсы
- 11:46 Для отказа в подписке на «ФАКТЫ» у сотрудников «Укрпочты» нет оснований. Подписка продолжается и доступна онлайн
- 11:38 Одним сроком не обойдется: Ермак рассказал о «грандиозных» планах Зеленского
- 11:19 Скандал вокруг Danon не при чем: Кулеба объяснил замену посла во Франции Шамшура
- 11:18 Курс доллара растет: прогноз на неделю
- 11:17 Ко Дню Конституции назначены дополнительные поезда: названы направления
- 11:01 С начала лета в Украине утонуло уже 100 человек: спасатели обнародовали страшную статистику
- 10:56 Кулеба объяснил, что даст Украине новый статус в НАТО
- 10:45 В Киеве у пользователей Kyiv Smart City появились новые возможности: что изменилось
- 10:39 В Берлине новая вспышка коронавируса – сотни людей помещены на карантин
- 10:37 Двойное убийство на Подоле в Киеве: прокуратура закончила расследование
Одним сроком не обойдется: Ермак рассказал о «грандиозных» планах Зеленского
В команде Владимира Зеленского в очередной раз заявили, что действующий глава государства может не ограничиться одним президентским сроком.
Так, в интервью изданию «LB» глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для реализации всех планов Зеленскому может не хватить и четырех сроков.
«Решение будет принимать президент. Если бы он спросил мое мнение, я бы ответил так: решение нужно принимать ближе к окончанию первого срока, когда будет понимание того, насколько задуманное лично им выполнено. На сегодняшний день у него настолько грандиозные планы», — сказал Ермак.
А на вопрос о том, может ли не хватить Зеленскому четырех сроков, ответил так: «Вполне. Но для него в первую очередь важно мнение людей».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время пресс-конференции Владимир Зеленский также говорил о том, что «если будет поддержка», то он «будет думать» по поводу следующего президентского срока.102
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!