Осунулся и похудел: Михаила Ефремова увезли на допрос (видео)

Мир

Российского актера Михаила Ефремова, который после смертельного ДТП находится под домашним арестом, увезли на допрос. Возле дома дежурили толпы журналистов, которые пытались задать вопросы виновнику аварии. Михаил Олегович заметно осунулся и похудел, выглядит, как старик. Представителям СМИ он лишь сказал, что не может ничего говорить согласно подписке, поэтому никаких комментариев давать не будет.

Женщина, которая помогает Ефремову по дому и заботится о нем, Ева Моисеева, рассказала, что актер очень переживает, почти ничего не ест и жалуется на плохое самочувствие, боли в области сердца. Она говорит, что Ефремову несколько раз вызывали скорую. «У него такое состояние, что все», — охарактеризовала Ефремова помощница.

Ефремова навещают дети. Вчера вечером был старший сын Никита. Он выразил соболезнования семье погибшего водителя Сергея Захарова, а отцу пожелал достойно принять последствия.

«Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. ⠀Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно», — написал Никита под совместным с отцом фото.

Сегодня Ефремова до допроса навещали и младшие дети.

Напомним, за пьяное ДТП, повлекшее смерть человека, Ефремову может грозить до 12 лет тюрьмы. Но адвокат Александр Добровинский предполагает, что актер может отделаться условным сроком.

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