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Происшествия

Призывал к созданию «Одесской народной республики»: СБУ задержала пророссийского ставленника

16:38 17 июня 2020
В Одессе задержан борец за русский мир

Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Одессе местного жителя, который агитировал за создание так называемой «Одесской народной республики» и пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Напомним, ранее под Одессой был задержан антиукраинский агитатор, который вербовал наемников в ряды «ДНР"-"ЛНР».

Как сообщили в региональном управлении спецслужбы, установлено, что этот одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал в соцсетях деструктивные материалы.

«В частности, он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования «Л/ДНР» и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой «Одесской народной республики», — уточнили в управлении

Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к материалам уголовного производства, открытого по статье «Содействие деятельности террористической организации» (статья 258−3, ч-1 Уголовного кодекса Украины).

Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о стычках между проукраинскими активистами и сторонниками «русского мира» во время памятных мероприятий 2 мая и чествования ветеранов на День Победы.

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