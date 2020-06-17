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Призывал к созданию «Одесской народной республики»: СБУ задержала пророссийского ставленника
Сотрудники контрразведки СБУ задержали в Одессе местного жителя, который агитировал за создание так называемой «Одесской народной республики» и пытался дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе. Напомним, ранее под Одессой был задержан антиукраинский агитатор, который вербовал наемников в ряды «ДНР"-"ЛНР».
Как сообщили в региональном управлении спецслужбы, установлено, что этот одессит наладил связи с пророссийскими сепаратистами из ОРДЛО и по их заданию размещал в соцсетях деструктивные материалы.
«В частности, он призвал жителей области поддержать псевдогосударственные образования «Л/ДНР» и выход региона из состава Украины, подстрекал к созданию так называемой «Одесской народной республики», — уточнили в управлении
Правоохранители провели обыски по местам регистрации и проживания злоумышленника. Обнаруженные материалы, которые свидетельствуют о его деятельности в ущерб государственной безопасности, приобщены к материалам уголовного производства, открытого по статье «Содействие деятельности террористической организации» (статья 258−3, ч-1 Уголовного кодекса Украины).
Следователи органов безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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