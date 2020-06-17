«Осторожно, черепахи!»: под Кременчугом появились необычные дорожные знаки

Общество и люди

С 17 июня, на участках двух трасс (Кременчуг — Горишние Плавни и Полтава — Александрия) в Полтавской области появились необычные дорожные знаки с изображением черепах. Такого в Украине еще не было. Собственную инициативу по установке информационных дорожных знаков воплотили супруги-предприниматели из Кременчуга Юлия и Андрей Погребные, заказав их изготовление в коммунальном предприятии по содержанию дорог. Агентство местных дорог Полтавщины и департамент жилищно-коммунального хозяйства дали разрешение на установку нестандартных знаков с последующим принятием их на собственный баланс. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Полтавщине зоозащитники ищут хозяина для необычной двуносой кошки

— Мы не стали ждать официальных согласований в этом вопросе и профинансировали все из собственных денег, чтобы как можно быстрее решить проблему, — рассказала Юлия Погребная «ФАКТАМ». - За восемь знаков (четыре из них сопутствующие — восклицательный знак в треугольнике) заплатили около двух тысяч гривен. Не так много, в принципе, ради сохранения равновесия в экосфере.

Юлия и Андрей Погребные

Путь женщины на работу и с работы пролегает по трассе Кременчуг — Горишние Плавни. С мая она каждый день останавливает машину за селом Малая Кохновка и переносит в безопасное место по 4−5 краснокнижных панцирных рептилий, которые в этом месте перебираются из болота в речку Псел. Увы, во время массовой миграции многие из них калечатся и гибнут под колесами автомобилей. Раненых Юлия пытается спасать.

Несколько дней назад, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, она опубликовала на своей странице в Facebook несколько фотографий с изображением пострадавших черепах. Одна из рептилий, которых она пыталась спасти, погибла на 11-й день от кровопотери, другая осталась без хвоста…

«Жутко!!! Нет слов. Водители объезжают болты и гвозди, чтобы не испортить шину своего авто, а черепаху им не видно на дороге. И если вы думаете, что раз она в „домике“ и после наезда поползет дальше, то вы глубоко ошибаетесь. Миф о том, что черепаший панцирь не сломится даже под весом железного танка, всего лишь миф. На деле же он едва выдерживает легковые автомобили. Из года в год проезжая по этой трассе каждый день, я ужасаюсь жестокости и равнодушию быдла за рулем!!! Я не стесняюсь останавливаться и переносить черепах подальше от убийц, ведь черепашка не ежик, которому сигналь, объезжай, и он бежит куда глаза глядят. Черепашью скорость однозначно расчитать водителю легко!!!» — написала Юлия возмущенный пост под фото.

Черепах, которых можно спасти, Юлия лечит

Такая же история наблюдается и возле села Сосновка Кременчугского района на автотрассе Полтава — Александрия. Там тоже дорожники установили информационные знаки в двух направлениях. Это должно уберечь от гибели живущих в этой местности черепах.

Кстати, нестандартные дорожные знаки, способствующие сохранению дикой природы, устанавливают во многих странах. Таким образом о черепахах беспокоятся в Испании. В Австралии — о кенгуру, в Египте и Арабских Эмиратах — о верблюдах. Дорожные знаки с надписями «Острожно, лоси!» можно увидеть в Финлядии. в Южной Африке водителей призывают к бдительности знаки с надписью «Острожно, пингвины!» В Израиле, Германии и некоторых штатах США дорожные знаки помогают безопасно прыгать на трассах лягушкам. В Швеции таким образом защищают ежиков, в России — белок.

Не меньшую опасность для автомобилистов могут представлять и люди. «Острожно, пьяные!» или «Уступи дорогу пьяным!» — знаки с таким предупреждением можно встретить в Чехии, Румынии, Великобритании и других странах. А в итальянском городе Тревизо установлены знаки с надписями «Острожно, проститутки!»

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о школьнике, который с риском для жизни спас застрявшую в теплотрассе собаку, а также о трагической истории, когда двое молодых людей погибли, пытаясь вызволить пса, провалившегося в лисью нору.

Фото со страницы Юлии Погребной в Facebook

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