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Гламур

Избил и поджег квартиру: Полякова рассказала о романе с политиком и показала шрам (видео)

22:13 17 июня 2020
Оля Полякова

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала о своей свадьбе, призналась, что была в отношениях с абьюзером.

Откровенно об этом Полякова рассказала во время интервью с Машей Ефросининой для ее проекта «Экзамен» на YouTube-канале.

«Он бил меня периодически. А когда я его бросила, он мало того, что поджег мне квартиру, он нанял своих дружбанов, которые меня поймали под ночным клубом и избили до полуобморочного состояния, до рассечения брови. Это было ужасно. Было уголовное дело. Сегодня этот человек — политик», — поделилась Оля.

Она добавила, что политикой ее обидчик занимается в Виннице. Оля даже хотела назвать его имя, но потом, когда поняла, что наказать его не может, ведь все это происходило, когда ей было 17 лет, просто сказала: «Гори в аду».

Полякова добавила, что у нее были проблемы со слухом после избиения. А шрам на лице остался, хотя она все время его шлифует.

Напомним, что ранее Снежана Онопко раскрыла жуткие подробности о муже.

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