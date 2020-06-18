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У Зеленского подготовили предложения по имплементации "формулы Штайнмайера"
Офис президента Украины внес правки в уже существующий закон об особом статусе отдельных районов Донбасса, и этими правками предусмотрена, в частности, имплементация «формулы Штайнмайера».
Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе в Минске Сергей Гармаш, передает «Радио Свобода».
Как известно, ранее предполагалось, что новый закон про Донбасс будет писаться с нуля и широко обсуждаться, в том числе и с общественностью. Позднее депутаты от «Слуги народа» признали, что времени на обсуждения и консультации нет, а потому решили продлить срок действия старого закона.
По словам Гармаша, вопросы внедрения прописанных в «формуле» шагов были обсуждены в Минске на прошлой неделе.
Он подчеркнул, что речь идет об уже существующем законопроекте, а не о подготовке нового, как об этом заявлял глава ОП Андрей Ермак.
«Или журналисты, или глава офиса президента неправильно выразился. Я думаю, что это недоразумение. На минувшей неделе на заседании Трехсторонней контактной группы мы рассматривали поправки к десятой статье ныне действующего принятого закона «об особом статусе», там действительно, первым пунктом идет имплементация «формулы Штайнмайера», — уточнил Гармаш.
Таким образом он прокомментировал интервью Ермака одному из изданий от 17 июня, в котором тот заявил, что «украинская делегация представила первый закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» с имплементированной «формулой Штайнмайера».
Кроме того, Ермак сказал, что законопроект будут обсуждать с представителями ОРДЛО, которых ввели в состав украинской делегации в ТКГ.
Напомним, что Украина выбрала представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые 9 июня приняли участие в переговорах относительно Донбасса. В эту группу консультантов включили двух журналистов, врача и председателя общественной организации. Еще хотят привлечь минимум шестерых переселенцев.
В то же время в квазиреспубликах заявили, что не будут признавать этих людей своими представителями на переговорах в Минске.
Напомним, недавно министр иностранных срав Дмитрий Кулеба заявил, что оккупированные территории Крыма и Донбасса могут получить особый статус, но без права налагать вето на любые общенациональные решения.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 июня в Минске продолжилось заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ). На нем украинская делегация продолжила настаивать на полном возобновлении действия украинского законодательства в ОРДЛО, а также возобновлении систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля. Кроме того, поднимался вопрос инвентаризации государственного и частного имущества, которое сейчас находится на оккупированных территориях, и возобновления работы украинских операторов мобильной связи.36
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