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- 14:25 "Чего-то не хватает": в сети смеются над нардепом Яременко из-за его переписки
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"Чего-то не хватает": в сети смеются над нардепом Яременко из-за его переписки
Сегодняшний скандал из-за общения депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко с женщинами на сайте знакомств, а также его внимательное изучение фото в Tinder вызвал бурную реакцию в соцсетях.
В частности Антон Ходза переводит переписку нардепа в русло парламента, называя это услугой «депутатский час».
Журналист Юрий Романенко опубликовал яркое фото и назвал его «картинкой дня».
Блогер Евгений Муджири считает, что при депутатской зарплате можно искать партнершу подороже. И тут же показывает, как выкручивается пойманный на горячем депутат.
Юрий Козариз опубликовал задумчивое фото засветившегося нардепа с репликой о налогах. Таким образом он вспомнил о нововведениях, которые ждут украинских предпринимателей.
Политолог Алексей Голобуцкий отметился картинкой из фильма «Бриллиантовая рука», прокомментировав ее в соответствие с текущей ситуацией в Раде с Яременко.
А Петр Терентьев с сарказмом пишет: «Вчера только получили интернет, а депутаты благодаря ему уже проституток снимают, ужас!», намекая на громкое заявление от «слуг народа», что новое правительство за несколько месяцев дало возможность 90% украинцев пользоваться всемирной паутиной.
Напомним, нардеп Богдан Яременко после того, как СМИ обнародовали его интимную переписку, попытался оправдаться, заявив, что специально для журналистов устроил провокацию.
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