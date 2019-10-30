Общество и люди

"Чего-то не хватает": в сети смеются над нардепом Яременко из-за его переписки

Сегодняшний скандал из-за общения депутата от «Слуги народа» Богдана Яременко с женщинами на сайте знакомств, а также его внимательное изучение фото в Tinder вызвал бурную реакцию в соцсетях.

В частности Антон Ходза переводит переписку нардепа в русло парламента, называя это услугой «депутатский час».

Журналист Юрий Романенко опубликовал яркое фото и назвал его «картинкой дня».

Блогер Евгений Муджири считает, что при депутатской зарплате можно искать партнершу подороже. И тут же показывает, как выкручивается пойманный на горячем депутат.

Юрий Козариз опубликовал задумчивое фото засветившегося нардепа с репликой о налогах. Таким образом он вспомнил о нововведениях, которые ждут украинских предпринимателей.

Политолог Алексей Голобуцкий отметился картинкой из фильма «Бриллиантовая рука», прокомментировав ее в соответствие с текущей ситуацией в Раде с Яременко.

А Петр Терентьев с сарказмом пишет: «Вчера только получили интернет, а депутаты благодаря ему уже проституток снимают, ужас!», намекая на громкое заявление от «слуг народа», что новое правительство за несколько месяцев дало возможность 90% украинцев пользоваться всемирной паутиной.

Напомним, нардеп Богдан Яременко после того, как СМИ обнародовали его интимную переписку, попытался оправдаться, заявив, что специально для журналистов устроил провокацию.

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