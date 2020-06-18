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Общество и люди

В Киеве на Певческом поле на фоне 200 тысяч ярких растений разместили 3D-фигуры диких животных (фото)

11:39 18 июня 2020
Цветочное сафари

В Киеве на Певческом поле, где недавно проходила масштабная выставка тюльпанов, 19 июня откроется летняя выставка цветов. Но ее проведут в новом формате. Петуния, сульфиния, алиссум, портулак, гвоздика и другие растения покрывают пространство Печерского ландшафтного парка. Цветники разбиты в зоне «амфитеатра» и заполняют территорию вдоль главной аллеи. Всего для композиций высажено более 200 тысяч цветочной рассады. А главными героями фестиваля «Цветочное сафари» станут обитатели южного полушария: 3D-фигуры диких носорогов, львов и других животных займут свои позиции в парке, чтобы создать панораму сафари.


— Мы отошли от формата традиционной цветочной выставки, которую в прошлые годы обычно проводили в эту пору, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель компании-оператора Печерского ландшафтного парка Grand Event Денис Погорелко. - Если раньше каждый район создавал свою композицию на заданную тему, то на этот раз будет немного иначе.

Решили попробовать создать в парке уголок дикой природы, соединив топиарные фигуры животных с цветочными композициями: задумали полигональную выставку со множеством скульптур и ярких панно, в которых тысячи цветов высаживались разнообразными узорами. Фигуры выше человеческого роста и в основном выполнены из натуральной специальной качественной травы (она устойчива к воздействию солнечных лучей) и искусственного материала, которым обернуты металлические каркасы.

На Певческом поле выполнена большая работа. С высадкой растений нам помогали озеленители. От главного входа цветочный массив продлится до лестниц, ведущих к нижнему ярусу. А там расположатся отдельные композиции: каждая фигура животного находится на цветочной клумбе. И таких участков планируется более 30. Не ко всем животным смогут подойти посетители, но мы продумали этот вопрос и представим достаточно зон, оформленных с помощью деревянных элементов, будут также огромные горшки с цветами, массивные цветочные стенки, вертикальные яркие панно и масса удобных фото-уголков для селфи. Надеемся экспозицией отвлечь посетителей от плохих новостей и карантина.

Поскольку карантин не отменен полностью, будут действовать определенные ограничения, как сообщается на странице «Певческого поля» в Facebook:

  • посетителей пустят в парк в респираторе или защитной маске;
  • на входе установят пункт для проведения термометрии и дезинфекции рук;
  • будут проводить контроль количества посетителей, одновременно пребывающих на территории (из расчета один человек на 10 кв. м);
  • массовых мероприятий и концертов не будет.
Цветочное оформление на Певческом закончили раньше...

…а вот над топиарными фигурами пришлось повозиться дольше

Среди клумб расположатся созданные дизайнерами дикие животные


— Выставка продлится до 26 июля (с 10:00 до 20:00 без выходных), а следующую планируем провести ко Дню независимости, — заключил Денис Погорелко.

Адрес: улица Лаврская, 33 (станция метро «Арсенальная»). Стоимость билетов для взрослых 100 гривен, детей — 25 гривен. Дошкольники, пенсионеры, многодетные семьи, участники АТО, инвалиды 1 и 2 групп, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС входят бесплатно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о цветении сирении и о пионах на поле Ботсада на Печерске.

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