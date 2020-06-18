Украина

Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира

Международный Институт экономики и мира включил Украину в ТОП-20 самых опасных стран мира. Напомним, ранее международные эксперты определили место ВСУ в рейтинге армий мира.

Всего в перечне — 163 страны.

Составители рейтинга учитывали 23 показателя, включая уровень политического террора, количество смертей от внутреннего конфликта и уровень убийств.

Украина в 2020 года заняла 14 строку рейтинга, из постсоветстких стран ситуация обстоит хуже только в России (№ 10).

В ТОП-20 вошли:

Афганистан Сирия Южный Судан Йемен Ирак Сомали Центральноафриканская республика Ливия Конго Россия Пакистан Турция Судан Украина КНДР Нигерия Ливан Израиль Мали Венесуэла.

Напротив, самыми безопасными странами оказались Исландия, Новая Зелендия и Португалия.

Инфографика Института мира

По оценкам исследователей, Украина страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, вооруженного конфликта с Россией, бедности и коррупции.

Напомним, Forbes составил рейтинг богатейших украинцев.

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