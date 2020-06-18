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Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира
Международный Институт экономики и мира включил Украину в ТОП-20 самых опасных стран мира. Напомним, ранее международные эксперты определили место ВСУ в рейтинге армий мира.
Всего в перечне — 163 страны.
Составители рейтинга учитывали 23 показателя, включая уровень политического террора, количество смертей от внутреннего конфликта и уровень убийств.
Украина в 2020 года заняла 14 строку рейтинга, из постсоветстких стран ситуация обстоит хуже только в России (№ 10).
В ТОП-20 вошли:
- Афганистан
- Сирия
- Южный Судан
- Йемен
- Ирак
- Сомали
- Центральноафриканская республика
- Ливия
- Конго
- Россия
- Пакистан
- Турция
- Судан
- Украина
- КНДР
- Нигерия
- Ливан
- Израиль
- Мали
- Венесуэла.
Напротив, самыми безопасными странами оказались Исландия, Новая Зелендия и Португалия.
По оценкам исследователей, Украина страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, вооруженного конфликта с Россией, бедности и коррупции.
Напомним, Forbes составил рейтинг богатейших украинцев.333
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