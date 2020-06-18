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Украина

Украину внесли в ТОП-20 самых опасных стран мира

18:51 18 июня 2020
Перестрелка в Броварах, 29 мая 2020 года

Международный Институт экономики и мира включил Украину в ТОП-20 самых опасных стран мира. Напомним, ранее международные эксперты определили место ВСУ в рейтинге армий мира.

Всего в перечне — 163 страны.

Составители рейтинга учитывали 23 показателя, включая уровень политического террора, количество смертей от внутреннего конфликта и уровень убийств.
Украина в 2020 года заняла 14 строку рейтинга, из постсоветстких стран ситуация обстоит хуже только в России (№ 10).

В ТОП-20 вошли:

  1. Афганистан
  2. Сирия
  3. Южный Судан
  4. Йемен
  5. Ирак
  6. Сомали
  7. Центральноафриканская республика
  8. Ливия
  9. Конго
  10. Россия
  11. Пакистан
  12. Турция
  13. Судан
  14. Украина
  15. КНДР
  16. Нигерия
  17. Ливан
  18. Израиль
  19. Мали
  20. Венесуэла.

Напротив, самыми безопасными странами оказались Исландия, Новая Зелендия и Португалия.

Инфографика Института мира

По оценкам исследователей, Украина страдает от сокращения населения из-за высокого уровня эмиграции и смертности, низкого уровня рождаемости, вооруженного конфликта с Россией, бедности и коррупции.

Напомним, Forbes составил рейтинг богатейших украинцев.

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