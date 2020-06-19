Умер известный поэт и переводчик Василь Дробот

Культура и искусство

В Киеве 18 июня после продолжительной болезни умер член Национального Союза писателей Украины Василь Дробот. Ему было 82 года.

Василий Леонидович Дробот родился в 1938 году в Оренбургской области. В 1944 году семья вернулась в Киев.

В украинской столице Дробот закончил философский факультет университета, спецкурс Киевского политеха, а затем аспирантуру. Долгое время работал в Национальной Академии наук Украины в должности ученого секретаря.

С 1980 года серьезно увлекся переводами и литературой и начал писать стихи. Выпустил 12 авторских сборников стихов, в 5 сборниках был соавтором переводов. Публиковался регулярно в различных альманахах, журналах в Украине, а также за рубежом.

Перевел на русский язык знаменитые произведения украинских писателей, в том числе поэмы Тараса Шевченко «Кавказ», «Тополь», «Причинение», «Гайдамаки», цикл «В каземате».

Лауреат литературной премии имени Николая Ушакова. В 2012 году был награжден медалью за личные достижения в литературном творчестве, передает «РБК-Украина».

Напомним, в США в возрасте 84 лет скончался политолог Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко.

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