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Киевских водителей призывают поблагодарить медиков 21 июня
В воскресенье, 21 июня, в день медицинского работника, в Киеве состоится флешмоб в поддержку врачей.
В 17:00 водителей приглашают нажать на клаксон как знак благодарности медикам за их смелость и отвагу, сообщили в КГГА.
В период пандемии коронавируса медики круглосуточно борются за сохранение человеческих жизней. Многие из них делают это ценой своего здоровья и даже жизни.
В начале пандемии из общего числа зараженных COVID-19 каждый пятый был медработником.
Напомним, на днях Кабмин принял ряд важных решений, направленных на усиление социальной защиты медицинских работников. В этот же день Офис президента объявил о предстоящем повышении зарплат медикам. Зарплаты медикам, работающим в учреждениях вторичного звена, где пациентам предоставляют специализированную медпомощь, должны вырасти с 1 сентября.40
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