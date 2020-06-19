Киевских водителей призывают поблагодарить медиков 21 июня

Украина

В воскресенье, 21 июня, в день медицинского работника, в Киеве состоится флешмоб в поддержку врачей.

В 17:00 водителей приглашают нажать на клаксон как знак благодарности медикам за их смелость и отвагу, сообщили в КГГА.

В период пандемии коронавируса медики круглосуточно борются за сохранение человеческих жизней. Многие из них делают это ценой своего здоровья и даже жизни.

В начале пандемии из общего числа зараженных COVID-19 каждый пятый был медработником.

Напомним, на днях Кабмин принял ряд важных решений, направленных на усиление социальной защиты медицинских работников. В этот же день Офис президента объявил о предстоящем повышении зарплат медикам. Зарплаты медикам, работающим в учреждениях вторичного звена, где пациентам предоставляют специализированную медпомощь, должны вырасти с 1 сентября.

40

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter