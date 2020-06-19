Украина

Пострадавшим в смертельном ДТП в Харькове Зайцева выплатила по 31 гривне компенсации, — адвокат

Виновница смертельного ДТП в Харькове Елена Зайцева, которая отбывает наказание в Покровском исправительном центре № 79 в Днепропетровской области, на данный момент выплатила компенсацию только двум пострадавшим, да и то только чуть больше 31 гривни. Об этом сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева.

«Зайцева на сегодня выплатила по 31 грн с копейками двум пострадавшим», — цитирует адвоката УНН.



Матвеева также сообщила, что по ее сведениям, от Дронова пострадавшим выплат не поступало.

По решению суда Дронов и Зайцева должны выплатить всем пострадавшим около 3 миллионов гривен.

Напомним, осенью 2017 года в Харькове произошло страшное ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, пять получили травмы. Виновниками аварии стали молодая девушка Елена Зайцева и предприниматель Геннадий Дронов, которых суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

«ФАКТЫ» писали о том, как Зайцева проводит время в колонии.

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