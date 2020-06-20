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Общество и люди

На могилу отца Порошенко возложили венок от Зеленского: в сети обсуждают "странные" моменты (фото)

11:13 20 июня 2020
венок на могилу отца Порошенко

На могиле отца Петра Порошенко Алексея Ивановича Порошенко, которого похоронили 19 июня, среди множества цветов и венков появился венок от президента Украины.

Об этом в Facebook сообщил волонтер и бывший советник президента Порошенко Юрий Бирюков. По его словам, в день похорон, когда на кладбище все уже попрощались с умершим и ушли, на Зверинецкое кладбище приехала машина, и два человека принесли к могиле венок «от Зеленского».


Комментаторов в сети возмутило то, что Зеленский не сделал этого публично (ведь умерший не только отец его политического оппонента, но и Герой Украины), а также то, что глава государства лично не выразил соболезнование Петру Порошенко (хотя, возможно, этот факт просто не был предан огласке).

Кто-то обращает внимание на то, что венок был не от самого Зеленского, а от Офиса президента.

В этой связи многие вспомнили скандалы, связанные с тем, как Зеленский почтил память казненных в Бабьем Яру, погибших воинов АТО.

Напомним, отец пятого президента Украины Петра Порошенко Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня. Похороны первоначально были назначены на 18 июня, но в связи с тем, что Петр Порошенко в этот день должен был присутствовать на заседании суда, панихиду и погребение перенесли на пятницу, 19 июня.

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