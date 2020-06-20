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"Каждый раз, когда я слышу призыв не расслабляться, хочется плюнуть говорящему в лицо", — Алексей Давыденко

Тотальное нарушение карантина со стороны народных депутатов, приближенных к власти бизнесменов, а также самого президента и его окружения, которое привело к увеличению количества заболевших коронавирусом, вызывает возмущение у простых людей, которых украинская власть постоянно призывает соблюдать ограничения, пишет в Facebook предприниматель Алексей Давиденко.

«С недавнего времени меня откровенно бесит любой призыв власти соблюдать карантин. И обвинения всех нас в несоблюдении. Как же так вышло?! Как мы прошли этот путь. От 10 заражений в день до 900. От 2 смертей до 1000 смертей.

А вот как. Через Велюр. Через двойные стандарты. Через лазейки для гипермаркетов. Через запрещённый кофе президента в Хмельницком. Но виноваты… в этом нет, не они — а все мы. Рост заболевания и тотальное нарушения карантина — это оказывается наша вина!

Каждый раз когда я слышу от санитарного врача, министра или премьера призыв не расслабляться мне хочется плюнуть ему в лицо. Задолбали. А вы сами соблюдаете?

Во вторник был митинг. Где Ляшко? Или вирус на митингах распространяется как-то по другому?

Весь июнь гудят рестораны Конча Заспы? Где Ляшко?

В прошлую субботу гудели концерты в клубах Аркадии? Где Ляшко?!

В зале ВР депутаты сидят вплотную, половина вообще без масок? У остальных висят на подбородке. Все обнимаются и целуются. Где Ляшко?

Они в каждом своём обращении к нам — украинцам, прозрачно намекают. Рост заболеваемости. Это виноваты нет не они — это виноваты мы, украинцы. Все рванули на работу, рестораны не соблюдают карантин, клубы устраивают концерты, на улицах единицы в масках. Украинцы мол безответственные люди.

Открою вам секрет — это мы с вас берем пример. На самом деле, безответственные люди — это в первую очередь политики, чиновники и депутаты, которые сами нагло нарушают и не несут никаких финансовых потерь — у них нет банкротств, нет увольнений, нет простоя — их не отправляют за свой счет.

Политики зарабатывают исправно, чиновникам платят надбавки исправно, депутаты на 4 года с зарплатой. Санврач и тот на стабильно оплачиваемой работе.

Он тут написал правила, тут сам же нарушил, тут же пошутил про штраф и через два дня обвинил украинцев в несоблюдении карантина.

Они ничем не рискуют. Они не чувствуют что их нарушения и часто тупые решения бьют по их же семейному бюджету, по их же работе, по их жизни. Потому что карантин по ним не бьет.

Чего им сейчас бежать в ресторан, если они туда ходить и не прекращали?! Они пьют, гуляют, нарушают, зарабатывают, а нас всех винят в происходящем. Это не их война на выживание…", — написал Давиденко в Facebook.

Напомним, на утро 20 июня в Украине подтверждены 35 825 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 994 случая с летальным исходом и 16 406 случаев выздоровления пациентов. За минувшие сутки в Украине выявлен 841 новый случай инфицирования коронавирусом, 373 человека выздоровели, 9 человек из числа ранее заболевших Covid-19 умерли.





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