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Дружить "против" России? Что стоит за совместными разработками вооружения Украиной и Беларусью
Украина и Беларусь могут объединиться против России в вопросах военно-технического сотрудничества. Тема создания новых образцов вооружения интересна обеим странам. Об этом «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.
Эксперт считает, что Киев и Минск могут наладить партнерство, выгодное обеим странам.
Он напомнил, что в Украине разрабатываются свои образцы вооружения и техники, в Беларуси также разрабатываются свои, в том числе, с учетом украинского опыта ведения боевых действий.
«Двум государствам это может быть интересно. В конце концов, свидетельством того, что это может быть интересно, являются армейские грузовики „МАЗ-Богдан“, та же самая „Варта“ и несколько других образцов», — отмечает Тышкевич.
Напомним, ранее Тышкевич рассказал, как Лукашенко пытается сбить протестные настроения в Беларуси накануне президентских выборов, назначенных на 30 августа.
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