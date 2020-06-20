Украина

Дружить "против" России? Что стоит за совместными разработками вооружения Украиной и Беларусью

Украина и Беларусь могут объединиться против России в вопросах военно-технического сотрудничества. Тема создания новых образцов вооружения интересна обеим странам. Об этом «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Эксперт считает, что Киев и Минск могут наладить партнерство, выгодное обеим странам.

Он напомнил, что в Украине разрабатываются свои образцы вооружения и техники, в Беларуси также разрабатываются свои, в том числе, с учетом украинского опыта ведения боевых действий.

«Двум государствам это может быть интересно. В конце концов, свидетельством того, что это может быть интересно, являются армейские грузовики „МАЗ-Богдан“, та же самая „Варта“ и несколько других образцов», — отмечает Тышкевич.

Напомним, ранее Тышкевич рассказал, как Лукашенко пытается сбить протестные настроения в Беларуси накануне президентских выборов, назначенных на 30 августа.

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