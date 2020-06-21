Украина

Полицейские рейды и новый режим работы для предпринимателей: в Одессе ужесточают карантин

В Одессе городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайный ситуациям (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в городе с 22 июня.

Причиной стала напряженная пандемическая ситуация в регионе — количество жертв инфицирования приближается к 20.

Как сообщает Думская, под запретом оказались:

работа детских учреждений оздоровления и отдыха;

проведение массовых мероприятий, в которых участвует более одного человека на 5 квадратных метров;

перевозка в общественном транспорте пассажиров с превышением количества мест для сидения.

Перевозчик обязан обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и контролировать их применение.

А чтобы разгрузить транспорт в «час пик», субъектам хозяйствования рекомендовано изменить график работы — начинать рабочий день в 10:00 и позднее предпринимателям, которые занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспорта, оказывают почтовые и курьерские услуги, занимаются организацией питания и временным размещением людей, страховой деятельностью, искусством, спортом и развлечениями.

Арендаторам пляжей рекомендовано обеспечить расстояние между шезлонгами в 1,5 метра, а рестораторам — аналогичное расстояние между столиками, и размещать за ними не более четырех человек.

Кроме того, правоохранители должны совместно с Госпродпотребслужбой и органами горсовета прекратить стихийную торговлю на пляжах и в рекреационных зонах.

Актуальным остается также требование носить маски или респираторы в зданиях и общественном транспорте, выходить на улицу с документами, подтверждающими личность, и соблюдать правила гигиены.

Напомним, накануне благотворители начали сбор средств на морозильную камеру для морга «коронавирусной» больницы в Одессе.

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