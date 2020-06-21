«Заря» при поддержке болельщиков на автокране обыграл в Чернигове «Десну»: видео голов

Спорт

В воскресенье, 21 июня, в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина сошлись местная «Десна» и луганская «Заря». Перед 27-м туром команды делили третье место, имея по 49 очков, и проигравший в отчетном поединке существенно ухудшал бы свои шансы на завоевание «бронзы», что дает право начать в следующем сезоне выступление в групповом турнире Лиги Европы.

Чемпионат Украины. 27-й тур

21 июня (воскресенье)

«Десна» (Чернигов) — «Заря» (Луганск) — 1:2 (Фаворов, 90+8, с пенальти — Кочергин, 6, Михайличенко, 55). На 90+7-й минуте удален Чеберко («Заря»).

Команды подходили к отчетному поединку с разным настроением. «Заря» в прошлом туре обидно уступила в Запорожье киевскому «Динамо» (1:3), ведя в счете до 70-й минуты, а вот «Десна», наоборот, разгромила в гостях «Александрию» (5:1). Вот только черниговцы в нынешнем сезоне куда успешнее выступают именно в выездных поединках, что и подтвердил отчетный матч.

Довольно быстро, уже на 6-й минуте, гости вышли вперед. Центральные защитники «Десны» не разобрались, кому выбивать мяч из центра штрафной площадки, в итоге сферу подхватил Кочергин и вторым касанием пробил с близкого расстояния мимо вратаря.

На такое активное начало футболистов «Зари», видимо, вдохновили фанаты луганчан, которые даже в условиях запрета прохода болельщиков на стадион нашли возможность поддержать любимую команду, арендовав… машинный кран.

Нельзя сказать, что подопечные Александра Рябоконя действовали инертно и не пытались отыграться, но все их попытки не выглядели достаточно убедительно. В то же время «Заря» продолжала искать свой шанс, и вскоре после перерыва удвоила свое преимущество. Громов заработал штрафной практически на линии владений хозяев, и Михайличенко хитро пробил под подпрыгнувшей «стенкой» из футболистов «Десны», что стало неожиданностью для вратаря черниговцев.

Мог счет стать и разгромным, когда Громов из пределов штрафной отправил мяч в ворота соперника, но арбитр после подсказки видеоассистента отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд у одного из игроков «Зари» во время голевой атаки.

И даже удаление Чеберко за игру рукой в своей штрафной и пропущенный на 7-й (!) компенсированной минуте гол с пенальти не помешал «Заре» одержать победу, которая позволила догнать, по крайней мере до завтрашнего дня, в турнирной таблице киевское «Динамо».

20 июня (суббота)

«Шахтер» — «Александрия» — 3:2 (Тайсон, 13, с пенальти, Тете, 60, 78 — Банада, 48, Третьяков, 51, с пенальти).

«Шахтер»: Пятов, Сиприано (Коноплянка, 77), Матвиенко, Кривцов, Додо, Степаненко (Тете, 57), Патрик (Хочолава, 86), Маркос Антонио, Тайсон, Марлос (Коваленко, 86), Мораес.

19 июня (пятница)

«Ворскла» — «Днепр-1» — 2:0 (Степанюк, 19, 48).

«Мариуполь» — «Львов» — 3:0 (Фомин, 5, 27, Кащук, 90+4).

Положение команд:

1--6-е места

1. «Шахтер» — 71 очко (27 матчей);

2. «Динамо» — 52 (26);

3. «Заря» — 52 (27);

4. «Десна» — 49 (27);

5. «Александрия» — 43 (27);

6. «Колос» — 26 (26);

7--12-е места

7. «Днепр-1» — 34 (26);

8. «Мариуполь» — 30 (26);

9. «Ворскла» — 26 (26);

10. «Олимпик» — 23 (26);

11. «Львов» — 22 (27);

12. «Карпаты» — 14 (23).

Бомбардиры: 19 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 15 — Александр Филиппов («Десна»), 13 — Марлос («Шахтер»); 11 — Богдан Леднев («Заря»); 10 — Тайсон («Шахтер»); 9 — Владислав Супряга («Днепр-1»), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба — «Динамо»).

Также в рамках 27-го тура будет сыгран в понедельник, 22 июня, матч «Динамо» — «Колос». Поединок «Карпаты» — «Олимпик» не состоится из-за того, что два футболиста донецкой команды сдали положительный тест на коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» отпраздновал 13-е чемпионское звание шампанским и дикими танцами.

Фото ФК «Заря»

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