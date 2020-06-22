И без России можно жить: Лукашенко пытается втянуть Китай в борьбу против Путина

Мир

На днях Александр Лукашенко недвусмысленно заявил об исходящей из России угрозе — как его власти, так и мирному существованию Беларуси. Вскоре после этого соседнюю страну посетила высокопоставленная украинская делегация, где не последнюю роль играл министр обороны и высшие чиновники, курирующие вопросы Донбасса. О чем могла идти речь на проведенных во время визита встречах, «ФАКТАМ» рассказал политический аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. Казалось бы совпадение, но одновременно с этим визитом появилась информация о том, что глава МИД России Лавров договорился о скорой встрече со своим беларусским коллегой Владимиром Макеем. Возможно ли, что приезд Лаврова будет работать на откат Беларуси от сотрудничества с Украиной?

— Я бы не сказал, что факт Украины настолько ключевой. Тем более если говорить о Лаврове, то тут можно долго предполагать. И визит украинской делегации, и звонок Лаврова — это произошло примерно в одно время, поэтому можно долго гадать, кто там был раньше на пять, на десять минут либо на пару часов, — рассказал «ФАКТАМ» Игар Тышкевич.

Для Лаврова является ключевой задачей, с одной стороны, обозначить, что Россия присутствует в регионе. С другой — это все-таки поговорить, провести консультацию и выяснить для себя настроения и даже более точную позицию беларусской стороны. Потому что, напомню, нефтяная война закончилась, но тем не менее у России не получилось добить «Беларуснафту» и вынудить Минск отказаться от поиска альтернативных источников — это раз.

Второе: идет очень большой спор по газовым вопросам, который сейчас пошел на повышение ставок, с введением временной администрации в «Белгазпромбанке» — это банк, который практически полностью принадлежит российскому «Газпрому» (там акции разделены между самим «Газпромом», «Газпромбанком» и компанией «Газпром трансгаз Беларусь», то есть дочерней структурой «Газпрома»). И не забываем общую риторику беларусских властей о российской угрозе, включающей вмешательство в выборы.

Плюс ко всему сюда же могу добавить и военные объекты, переговоры по рабочим группам, которые пока что в активную фазу не вошли. Напомню, что в Беларуси есть два военных объекта без статуса военной базы — то есть там есть российские военнослужащие, выполняющие свои функции, но даже внешнюю охрану этих объектов осуществляют беларусы. Это узел связи военно-морского флота России «Вилейка» и узел слежения за баллистическими ракетами «Объект Ганцевичи».

Их судьба тоже пока что подвешена: стороны должны согласовать протокол продления договора не позднее 1 января 2021 года, потому что срок пребывания заканчивается в июне 2021-го. Соответственно, если протокола не будет, то дальнейшее нахождение российских солдат на территории Беларуси станет противоречить заключенному договору. Поэтому для России это тоже немаловажно.

— В последнее время Лукашенко все чаще показывает, что и без России можно жить: он покупает нефть на Западе, у саудитов, выступает за более тесные контакты с Вьетнамом, Украиной, странами Средней Азии и другими, но особо развивается сотрудничество с Китаем. Почему ставка именно на Китай, а не на США, например?

— Потому что, во-первых, Китаю интересно входить в этот регион. Во-вторых, имея сложные отношения с Соединенными Штатами Америки, вливание (инвестиций. — Авт.) в больших объемах из США маловероятно. С другой стороны, Беларусь видит в Китае альтернативу российскому влиянию, потому что в Минске не хотят сидеть на растяжке между Западом и Россией — они ищут, в том числе, третьи, четвертые точки опоры.

И одной из таких альтернативных точек является Китай, который по факту сегодня является супердержавой, имеющей интерес к Беларуси. Отмечу: Минск активно привлекает китайские государственные деньги, поскольку Поднебесная, крайне редко отстаивающая интересы своих частных инвесторов, всегда очень активно защищает государственные финансы. В таком случае Китай станет дополнительным фактором внешнеполитической стабильности в Беларуси, предохранителем от внешнего вмешательства.

А если учесть, что США могут повлиять на процессы в Российской Федерации максимум тем, что введут санкции, то в Китае в отношении РФ инструментарий побольше, без политических сигналов.

— И что Китай может сделать больше?

— Во-первых, люди. Во-вторых, деньги. В-третьих, технологии и оборудование. Как бы там ни было, но выход России на рынки вооружений стран Азии, в Африку зависит во многом и от политики Китая.

— Парады 9 мая на постсоветском пространстве прошли только в Туркменистане, где не была на тот момент зафиксирована коронавирусная эпидемия и потому присутствовали послы и представители других стран, а также в Беларуси, куда фактически иностранцы не приехали. Сейчас Лукашенко собрался на парад в Москву. Этим он показывает, что не обиделся на то, что Кремль проигнорировал парад в Минске, или еще раз подчеркивает, что не только Россия немцев победила?

— Парад в Беларуси — идеологический жест. В первую очередь это игра на публику в самой Российской Федерации. Потому что Минск продемонстрировал: если Кремль раскручивает тему победы во Второй мировой войне (они называют ее Великой Отечественной), — для Беларуси очень важно размазать тезис о ключевой роли России в этой победе и России как хранителе данных традиций.

Лукашенко направил посыл в первую очередь российскому обществу, что «вот я тоже такой». И приезд на парад в Москву укладывается в эти рамки, в том числе и как предостережение от российского вмешательства. Ведь в России подобные процессы всегда происходят при идеологической накачке: дескать, кто-то предал идеалы великой Победы … Вспомните, как было в случае с Украиной.

В Беларуси говорить о предательстве идеалов великой Победы уже не получится хотя бы по одному простому примеру. В Москве 9 мая парад был? Нет. А в Минске — был! И соответственно, в этой же парадигме Лукашенко должен поехать на парад в Москву, чтобы продемонстрировать, что он находится в том же идеологическом поле. Чтобы резкий политический накат со стороны Российской Федерации на Белорусь вызывал как минимум недоумение внутри самого российского общества (что для России чувствительно перед внесением изменений в Конституцию и трансформацией политической системы).

— МИД России заявил, что на парад 24 июня приглашены «все участники Второй мировой» (в том числе лидеры стран СНГ, стран, воевавших «с другой стороны» и даже лидеры оккупированных Россией автономных республик Грузии). Неприглашение на парад Зеленского — это со стороны Путина желание унизить или страх перед украинским коллегой?

— Я думаю, что ни то, ни другое. Просто Россия пытается сохранить дистанцию, в том числе идеологическую, учитывая, что на украинском направлении далеко не все получается. Чтобы и в дальнейшем продолжать информационные операции по обработке собственного населения и показывая, что, да, «Украина пока не такая, как нам бы хотелось».

Окончание интервью с аналитиком Игаром Тышкевичем читайте в ближайшие дни.

Напомним, Путин заявил, что руководство Украины обязательно приедет на парад ко Дню Победы в Москве, однако пока не понятно, когда это произойдет.

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