- 18:46 Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о судебной реформе
- 18:41 Момент взрыва в Киеве на Позняках попал на видео
- 18:31 Машина с людьми упала в реку на Прикарпатье: детали и фото трагедии
- 18:25 Турция будет предлагать туристам страховку от коронавируса
- 18:07 В Украине запустили услугу автоматического назначения пенсии: что важно знать
- 17:42 Продукты доставляют вертолетом: жители Прикарпатья оказались отрезанными от цивилизации из-за непогоды
- 17:41 "Мы разводимся": Кристина Асмус и Гарик Харламов шокировали заявлением
- 17:36 Под Днепром простились с молодым полицейским, погибшим при задержании опасного преступника
- 17:07 Стало известно о задержании в Грузии троих украинцев
- 17:00 "Фармак" предоставит школам гранты на реализацию экопроектов в рамках проекта "Экошкола"
- 16:57 Во время протеста против больных с COVID-19 в Харькове произошла потасовка: есть пострадавшие
- 16:51 Вспышка коронавируса на Львовщине: Ляшко назвал неожиданную причину
Психанула: Оля Полякова отрезала длинные волосы (видео)
Популярная певица Оля Полякова, которая на карантине работает корпоративы и закончила съемки своего фильма, удивила кардинальной сменой имиджа. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором позирует с новой прической в рок-стиле — создается впечатление, что она отрезала свои длинные белокурые волосы. «Психанула», — говорит Оля в коротком видео, теперь она называет себя «роковухой».
«Как вам новая я?», — спрашивает певица у поклонников.
Ранее Полякова говорила, что мечтает изменить прическу, раздумывала над тем, чтобы отрезать челку. Видимо, певица таки решилась.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что балерина Екатерина Кухар кардинально сменила имидж — она отрезала длинные волосы и превратилась шатенку. В роли парикмахера на карантине выступил ее муж Александр Стоянов.15
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..