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Гламур

Психанула: Оля Полякова отрезала длинные волосы (видео)

18:15 22 июня 2020
Оля Полякова

Популярная певица Оля Полякова, которая на карантине работает корпоративы и закончила съемки своего фильма, удивила кардинальной сменой имиджа. На своей странице в Instagram она опубликовала короткое видео, на котором позирует с новой прической в рок-стиле — создается впечатление, что она отрезала свои длинные белокурые волосы. «Психанула», — говорит Оля в коротком видео, теперь она называет себя «роковухой».

«Как вам новая я?», — спрашивает певица у поклонников.

Ранее Полякова говорила, что мечтает изменить прическу, раздумывала над тем, чтобы отрезать челку. Видимо, певица таки решилась.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что балерина Екатерина Кухар кардинально сменила имидж — она отрезала длинные волосы и превратилась шатенку. В роли парикмахера на карантине выступил ее муж Александр Стоянов.

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