Гламур

Оля Полякова на карантине отработала три корпоратива, Потап снимает клипы: как артисты возвращаются к работе

После смягчения карантинных мер звезды шоу-бизнеса постепенно возвращаются к работе и концертам. Группа Green Grey дала первый вертикальный концерт, во время которого зрители наблюдали за выступлением с балконов отеля. Теперь же, разрешены мероприятия под открытым небом, концерты с соблюдением мер безопасности.

Популярная певица Оля Полякова, которая на карантине активно трудилась в соцсетях, выходила в прямые эфиры, привлекла 500 тысяч подписчиков и заполучила два рекламных контракта, уже вернулась к работе и вне сети. Во время интервью Маше Ефросининой в «Экзамене» артистка рассказала, что уже отработала три корпоратива. На вопрос ведущей как это возможно в условиях карантина, Оля ответила смеясь: «Будем считать, что там было не более десяти человек». Также Полякова похвасталась, что уже завершила съемки фильма «Звезды по обмену», продюсером которого выступает, и планирует гастрольный график концертов. Ведь она собиралась в тур в апреле, но карантин перечеркнул все ее планы.

Продюсер и шоумен Потап, выпустивший свой прогноз на «ЛЕТО2020», поделился с «ФАКТАМИ», что в связи с ослаблением карантина «дела у артистов становятся лучше», появляются первые концерты и корпоративы.

«Например, на момент, когда я отвечаю, Michelle Andrade выступает в Одессе, а следующими пойдут концерты „Время и Стекло“ и MOZGI. Форматы разные, но все — в „no hugs no kisses“ режиме, с соблюдением всех необходимых мер», — уверяет Потап.

Он и на карантине не сидел без дела, выпустил несколько клипов, но строго придерживался правил безопасности.

«Не так давно MOZGI совместно с командой Алана Бадоева снимали клип на новый трек „Chika Bamboni“, придерживаясь общепринятых правил безопасности. Проверяли не только температуру, но и количество кислорода в крови. Группу разделили на три сектора — съемочная команда, актеры и танцоры. Мы находились на достаточно большом расстоянии друг от друга, и съемки прошли в максимально комфортной и безопасной обстановке. Результат увидите в июле», — рассказал Потап «ФАКТАМ».

Несмотря на послабления карантинных мер, Потап не спешит появляться на публичных мероприятиях, они с Настей Каменских строго соблюдают правила безопасности.

«В свет» не выхожу. Во-первых, не хочется, во-вторых, пользуюсь моментом, пока не нужно этого делать. Надеемся, что эпидемия не увеличится в масштабах, и концертная деятельность вернется в прежнее русло", — поделился Потап.

Пока что не могут похвастаться корпоративами и концертами юмористы «Дизель Шоу». Их юбилейные концерты перенесены на август-начало сентября. Артисты пока заняты съемками своих телевизионных проектов. Художественный руководитель коллектива, актер Егор Круголов говорит, что все будет зависеть от развития событий в стране.

«В данный период мы только снимаем сериалы — «Выжить любой ценой» и «На Троих». Одни из первых вернулись на съёмочную площадку — 14 мая — как только разрешили. Мы очень скучали по работе!

На площадке задействовано небольшое количество людей. К тому же, мы поставили кавказскую систему фейсконтроля: на входе меряют температуру, выпиваешь бокальчик красного вина, потом должен мамой поклясться, что не больной и мама твой не больной! Пока система работает", — смеясь, рассказал Егор Крутоголов «ФАКТАМ».

Певец Виктор Павлик на карантине успел жениться на своем концертном директоре Екатерине Репяховой, а работу сосредоточил на создании нового материала и онлайн-концертах. Он принял участие в онлайн-концерте в международном аэропорту «Киев», устраивает с друзьями-музыкантами джим-сейшены.

«О гастрольной деятельности пока говорить рано, все еще работаю в режиме онлайн, создаю новый материал. Вместе с оркестром Вооруженных Сил Украины под руководством Антонюка записали новую песню „Слеза“. Это была титаническая работа, очень сложно было организовать процесс, но у нас получилось, скорее хочется воплотить это на сцене», — сказал Виктор Павлик «ФАКТАМ».

Ранее в интервью «ФАКТАМ» продюсер Михаил Ясинский прогнозировал, что шоу-бизнес ждет минимум полгода застоя.

Дмитрий Монатик одним из первых артистов дал сольный концерт в ночном клубе. Он выступил в Одессе под проливным дождем.

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