Должников за отопление и воду смогут лишить автомобиля или квартиры и запретить выезд за границу

Деньги

В последнее время, когда десятки тысяч людей остались без работы из-за пандемии коронавируса, еще острее встала проблема массовых неплатежей за жилищно-коммунальные услуги. Некоторые коммунальные предприятия уже готовятся привлекать к взысканию долгов коллекторские компании. Верховная Рада также активно занялась проблемой задолженности потребителей за отопление, воду и газ. В парламенте уже рассматриваются несколько законопроектов, призванных решить проблему. А на днях был зарегистрирован еще один. Депутаты от большинства предложили предельно ужесточить наказание для должников по жилищно-коммунальным услугам. В дополнение к судебному преследованию неплательщиков предлагается ввести те же меры, что ранее были опробованы на злостных должниках по алиментам. Так чего стоит ожидать украинцам, несвоевременно оплачивающим коммунальные счета?

«Сейчас процедура получения денег от должника через суд и исполнительную службу очень длительная и затратная»

«Проблемы долгов и неплатежей надо решать, и чем быстрее, тем лучше, — сообщил изданию „Страна“ глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко. - Задолженность потребителей только за отопление составляет около 32 млрд гривен, и я не вижу причин для уменьшения этой суммы. Закон о ЖКХ не в состоянии решить этот вопрос, так как пеня составляет всего 3,6% в год, то есть меньше, чем ставка по банковским депозитам в валюте, не говоря о гривне. Сейчас процедура получения денег от должника через суд и исполнительную службу очень длительная и затратная, потому в Раде и ищут новые механизмы погашения долгов».

В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», которым предусмотрено решение проблемы неплательщиков. Народные избранники предлагают реструктуризировать долги украинцев, а при их неуплате штрафовать, удерживать часть заработной платы или продавать имущество. А также применять другие санкции. Так, за задолженность по жилищно-коммунальным услугам гражданину предлагается запретить выезд за границу, приостановить право на управление автомобилем, временно ограничить возможность охотиться и в принципе пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием и резинострелами. Ограничения будут действовать до погашения долга в полном объеме.

«Законопроект предусматривает проведение реструктуризации всех долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), — сообщил „ФАКТАМ“ юрист Gracers Law Firm Денис Соловей. — Право получать субсидии и другие льготы сохранится. Так, в зависимости от сумы задолженности граждане смогут заключать договоры о реструктуризации долгов за ЖКУ на срок до 5 или более лет, выплачивая долг равными частями. Законопроектом предусмотрено что реструктуризация должна быть рассчитана таким образом, чтобы сума текущих платежей и задолженности не превышала 25% доходов работающих граждан и 20% доходов пенсионеров и получателей государственной помощи. Реструктуризация долгов предусмотрена и сейчас, однако зачастую исполнители коммунальных услуг отказываются реструктуризировать долги потребителям или устанавливают неприемлемые сроки их погашения».

Согласно законопроекту выходит, что при минимальной пенсии в 1712 гривен общая сумма уплаты за ЖКУ не должна превышать 342,4 гривни. Но ведь даже ежемесячные суммы за коммуналку больше. Как в таком случае пенсионер сможет оплачивать текущие счета и возвращать задолженность?

«Если дохода пенсионера не хватает, чтобы погасить весь долг в сроки до 60 месяцев, то есть за пять лет, то договор о реструктуризации будет продолжаться до полного погашения долга», — отметил Денис Соловей.

«Коммунальные службы будут обращаться в суд, причем присутствие должника в суде будет не обязательно»

Также возникает вопрос, должны ли коммунальщики предупредить потребителя о необходимости реструктуризации долга или о применении к нему санкций за неуплату?

«Потребитель должен следить за оплатой за предоставленные услуги ЖКУ самостоятельно и в случае появления долгов погасить их, — считает Денис Соловей. — Если же потребитель не в состоянии оплатить задолженность, необходимо заключить договор о реструктуризации.

В случае неуплаты долгов за ЖКУ, коммунальные службы будут обращаться в суд. Причем, согласно законопроекту, присутствие должника в суде будет не обязательно. Таким образом, человека не будут предупреждать о применении к нему санкций. Если сумма долга превышает совокупный размер платежей за 1 год, то исполнительная служба получит право наложить штраф — 20% от суммы долга. Если за два года — 30%, за три года, до 50% от суммы неплатежа. Потребителю необходимо обратится в исполнительную службу и оплатить штраф. Поэтому, если появляется долг, необходимо заключать договор об реструктуризации для для недопущения подобных ситуаций", — подчеркнул юрист.

В законопроекте прописан ряд нематериальных наказаний для должников: запрет выезда за границу, ограничение в праве водить машину, пользоваться оружием, а также ходить на охоту. Восстановить свои права можно только, уплатив долг. Но каким образом можно применить данные ограничения?

«Будет необходимо наличие судебного решения о принудительном взыскании долга к должнику, — сообщил Денис Соловей. — Так, если долги накопились за четыре месяца, то государственный исполнитель выносит постановление о временном ограничении на право выезда за границу, о временном ограничении на управление транспортным средством, о временном ограничении на использование огнестрельного оружия и права на охоту. Более того, необходимо будет так же оплатить штраф».

Стоит отметить, в законопроекте также говорится, что взыскание задолженности может происходить за счет имущества должника. Значит ли это, что у граждан могут изъять автомобиль или недвижимость?

«Взыскание задолженности за ЖКУ за счет имущества должника, такого как автомобиль или недвижимость, будет происходить лишь в случае, если сума долга превысит предельный размер платежей за три месяца, — отметил Денис Соловей. — Однако, Кабинету Министров Украины еще предстоит установить этот предельный размер. На данный же момент законодательством не предусмотрено взыскание долгов за ЖКУ за счет имущества должника», — подытожил юрист.

Стоит напомнить, что 20 мая Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым исполнительным службам хотят разрешить взламывать двери в квартирах неплательщиков и отключать их от коммунальных услуг. В частности, данным законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О жилищно-коммунальных услугах» относительно возможности доступа к жилью или иному объекту недвижимого имущества без получения согласия его владельца или пользователя для ограничения или прекращения предоставления коммунальной услуги.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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