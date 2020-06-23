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Гламур

"Это все": Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал слухи о разводе

10:48 23 июня 2020
Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым

Муж российской певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал их развод, слухи о котором возникли еще несколько месяцев назад. Говорили, что пара разъехалась, якобы причиной тому стали разногласия по поводу заработка. Ни Полина, ни Дмитрий личную жизнь ранее не комментировали.

Спустя несколько месяцев на странице Дмитрия Исхакова в Instagram появилось короткое сообщение, в котором он официально подтвердил развод.

«Мы больше не живем вместе. Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», — сообщил Дмитрий Исхаков.

Дмитрий Исхаков был генеральным директором в компании, которая занимается концертной деятельностью певицы. Но недавно был уволен с этой должности. Полина и Дмитрий поженились в 2014 году, пара воспитывает общую дочь Мию и сына Полины от первого брака — Андрея.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о неожиданном разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус. Звездные супруги решили расстаться после восьми лет брака.

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