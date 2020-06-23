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Трамп в интервью рассказал о расизме и коронавирусе: политологи считают, что лучше бы он этого не делал

Дональд Трамп возобновил свою предвыборную кампанию, которая была прервана весной из-за пандемии COVID-19. В субботу, 20 июня, американский президент выступил впервые перед массовой публикой. Для этого он выбрал город Талса в штате Оклахома. Он назвал своих сторонников воинами и объявил: «Мы начинаем предвыборную борьбу!»

Все указывает на то, что Трампу предстоит яростная борьба за кресло в Овальном кабинете. У главы государства очень низкий рейтинг. У его соперника Джо Байдена популярность значительно выше. Разница составляет примерно 12 процентов. Американские политологи называют две главные причины. Первая — отсутствие продуманной политики Белого дома в вопросе борьбы с коронавирусом. Вторая — всплеск антирасистских настроений в обществе, спровоцированный убийством темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая.

Трампу приходится отвечать на множество неудобных вопросов. Он стремится отвлечь внимание избирателей от этих острых проблем, проявляя повышенную активность во внешней политике. Он всячески демонстрирует, что интересы американцев ставит превыше всего. Вот краткий перечень того, о чем заявил Трамп только за несколько последних дней. Он разрывает торговую сделку с Китаем, которую еще недавно называл великолепной и приводил в качестве примера своей блестящей внешней политики. США сокращают число своих военнослужащих в Германии, потому что Берлин не платит справедливую цену за американскую защиту. При этом тратит миллиарды долларов на покупку российского газа и стремится завершить строительство газопровода «Северный поток-2». Трамп подписал 22 июня указ о приостановке до конца года выдачи некоторых видов рабочих виз. В США не смогут попасть не только сезонные рабочие, но и высококвалифицированные специалисты в целом ряде областей. Президент объясняет свое решение необходимостью сохранить рабочие места для американцев, ведь пандемия вызвала рекордный рост безработицы в стране.

Свою предвыборную активность Трамп начал с большого интервью, которое он дал, сидя в Овальном кабинете. Некоторые политологи считают, что лучше бы он этого не делал. Президент вновь запутался, отвечая на те самые острые вопросы — борьба с коронавирусом и расизмом.

Приведем лишь самые яркие цитаты. «Я хотел бы думать, что системного расизма нет. Но, к сожалению, вероятно, некоторый расизм есть. Я бы также сказал, что его значительно меньше, чем раньше», — сказал Трамп и добавил, что его план залечить расовые раны страны, вскрытые убийством Флойда и другими громкими случаями предполагаемой жестокости полиции, заключается в создании сильной экономики. «Мы создадим много рабочих мест до 3 ноября (день выборов. — Ред.). Я ожидаю огромного роста ВВП. И мы будем идти к вершине. Мы вернемся!» — пообещал президент.

«Америка приближается к окончанию пандемии коронавируса… Китай мог способствовать международному распространению коронавируса. Не исключено, что это было намеренно. Они могли решить так подорвать экономику своих главных конкурентов», — вновь обвинил Трамп китайские власти. «У меня нет разведданных, доказывающих это. Но есть внутреннее ощущение», — добавил он.

«Лично я считаю, что тестирование на COVID-19 переоценивают, хотя я создал величайшую в истории машину для этого тестирования. Рост количества тестирований в США привело к увеличению числа подтвержденных случаев, и во многом это приводит к тому, что мы выглядим плохо… Мне кажется, что некоторые американцы носят лицевые маски не в качестве меры предосторожности, а чтобы продемонстрировать мне свое неодобрение. Они прикасаются к маскам пальцами, снимают их, а затем начинают трогать глаза, нос и рот. А потом они удивляются, как они подхватили вирус?» — сказал Трамп.

Тем временем уже согласованы даты дебатов Трампа с его главным соперником Джо Байденом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Белый дом всячески пытается помешать выходу в свет мемуаров бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, в которых Трамп представлен в крайне неприглядном свете. Затронута в книге и тема Украины.

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