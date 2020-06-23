Мебельщик взялся реставрировать старинную картину и безнадежно ее испортил (фото)

Культура и искусство

Искусствоведы Испании призывают ужесточить законы, регулирующие деятельность реставраторов — с тем, чтобы эти работы могли проводить только профессионалы.

Как сообщает издание The Guardian, поводом к этому послужил очередной случай топорной реставрации, произошедший в Валенсии. Частный коллекционер из Валенсии поручил очистить и отреставрировать копию картины «Непорочное зачатие» знаменитого испанского художника XVII века Бартоломе Эстебана Мурильо мужчине, который специализируется на реставрации мебели. Он выплатил ему за работу 1200 евро. Но результат заказчика шокировал. «Специалист» безнадежно испортил полотно, изменив лицо изображенной на нем Девы Марии до неузнаваемости. Он предпринял попытку исправить дело, однако второй результат получился не лучше первого.

Ранее большой резонанс в прессе получила неудачная попытка реставрации фрески Элиаса Гарсиа Мартинеса. Прихожанка Сесилия Хименес с разрешения настоятеля церкви в городе Борха с 2010 по 2012 год реставрировала фреску, на которой был изображен Иисус Христос. Результат ее работы многими специалистами был признан «худшей реставрацией в истории живописи». Получившееся изображение, которое прозвали «Пушистый Иисус», напоминает обезьяну.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Софийском соборе восстановили старинную живопись, считавшуюся утраченной.



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