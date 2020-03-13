В Софийском соборе восстановили старинную живопись, считавшуюся утраченной

Культура и искусство

— Сейчас увидите на своде Софийского собора живописную композицию, которая была скрыта от глаз 64 года, — говорит заведующая сектором Национального заповедника «София Киевская» Тамара Рясная. Заходим с ней в собор. — В храме сейчас стоят строительные леса. Их поставили, чтобы можно было добраться к сводам и очистить от слоя краски масштабную композицию, созданную в начале XVIII века. Во время реставрации в 1950-х годах советские специалисты закрасили на сводах и стенах храма это и ряд других произведений церковной живописи XVIII и XIX столетий. Формально это объясняли тем, что данная живопись якобы не представляет ни исторической, ни художественной ценности, мешает восприятию древних фресок и мозаик, которым уже 1000 лет. Но дело наверняка было в другом: коммунистический режим боролся с церковью, поэтому многие композиции, не относящиеся к первоначальному (XI век) стенописному оформлению, упрятали под слоями краски. После этого в Национальном заповеднике «София Киевская» сменилось несколько поколений сотрудников. Неудивительно, что живопись на сводах собора стала считаться утраченной. Но несколько лет назад я разыскала в архивах нашего заповедника документы реставрации 1953—1956 годов. Из них мы узнали, что эта живопись сохранилась, ее можно раскрыть. Читайте также: Исследуя композицию «Крещение Иисуса Христа» в Софийском соборе, ученые сделали неожиданное открытие

«Композиции раскрывали с помощью мокрой ветоши»

— В отчетах советских реставраторов оказались черно-белые фотографии закрашенных композиций, указано, в каком месте собора каждая из них находится, — продолжает Тамара Рясная. — Так что мы четко представляли себе, что увидим, когда слои краски будут удалены. Признаться, я с большим волнением ожидала, когда это произойдет: терзали сомнения — вдруг коллеги советских времен были правы и поздняя живопись испортит интерьер собора. Как видите, опасения были напрасными, своды преобразились, «ожили»: на золотом фоне изображен благословляющий Иисус Христос в одеждах архиерея, ниже — соборы святых отцов церкви. А еще ниже — собор преподобных.

Эта композиция на своде Софии Киевской, на которой изображен Христос, была скрыта от глаз 64 года

— Почему Христос здесь изображен в облачении священника?

— В Новом Завете сказано о священстве Христа. Он прославляется Церковью как Великий Архиерей, Первосвященник нового исповедания. Такой тип изображения Христа (в священнической одежде, в патриаршей митре) появляется в поздневизантийском искусстве.

Важно отметить, что эта композиция связана с двумя соседними. Все они были созданы в XVIII столетии. На первой видим Божию Матерь в окружении ангелов, ниже — пророки. На второй — Иисуса Христа в облачении архиерея и святых отцов Церкви, на третьей — голубя, как символ Святого Духа и апостолов. Богоматерь с ангелами советские реставраторы оставили. А вот две другие композиции упрятали под слоем краски. Сейчас специалисты под началом руководителя научно-реставрационной мастерской заповедника Анатолия Остапчука раскрыли композицию с Иисусом. Надеюсь, что со временем будет расчищена и третья работа — «Сошествие Святого Духа».

Кстати, советские реставраторы указали в своих отчетах, что если последующие поколения захотят раскрыть эту живопись, то сделать это будет несложно — слой краски легко смыть.

Тамара Рясная: «Возле Иисуса показаны святые отцы церкви»

— Это оказалось правдой?

— К счастью, да. По словам наших реставраторов, краску получилось снять с помощью лишь теплой воды. Кстати, в 2018 году удалось раскрыть из-под слоев краски две композиции XIX века, в которых изображены события, произошедшие в день воскресения Иисуса Христа: «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе». На одной апостолы Лука и Клеопа по дороге из Иерусалима в город Эммаус встретили воскресшего Христа, но не узнали Его. На второй — во время ужина в Эммаусе, когда Иисус преломил хлеб, они наконец узнали Учителя. Эти две работы были закрашены так, что снять краску с помощью воды не удалось. Пришлось добавлять в нее спирт и растворитель.

«В XVIII столетии древние фрески Софии Киевской полностью покрыли штукатуркой и расписали храм заново»

— Софийский собор был построен в начале XI века князьями Владимиром Крестителем и его сыном Ярославом Мудрым. Как получилось, что в этом храме появилась живопись XVIII столетия?

— Дело в том, что в начале XVIII века перестроили фасады собора, а интерьеры в течение всего этого столетия полностью расписали заново в стиле барокко. Мастера покрывали древние фрески слоем штукатурки, белили ее и писали масляными красками новые композиции. В XIX веке уже никто и не помнил, что под этой живописью находятся произведения времен Киевской Руси.

В конце XVII — начале XVIII века фасады древнего собора перестроили в стиле барокко. Затем фрески времен Киевской Руси заштукатурили и в несколько этапов расписали храм заново

— Как их обнаружили?

— По воле случая: в 1843 году протоиерей Тимофей Сухобрусов увидел, что на одной из композиций отвалился кусок штукатурки. Было видно, что под ней какая-то старинная роспись. Как раз в это время искусствовед академик Федор Солнцев из Санкт-Петербурга находился в Киеве — изучал живопись Киево-Печерской лавры. Его как эксперта пригласили осмотреть фрагмент росписи, обнаруженный в Софийском соборе. Солнцев понял, что это фрески княжеской эпохи. О ценнейшей находке доложили императору Николаю I. Тот приказал открыть древние росписи. Возглавить эти работы поручили академику Солнцеву. На стенах и сводах делали зондажи, чтобы выяснить, что находится под тем или иным изображением. Там, где обнаруживали древние фрески, снимали красочный слой XVIII века. Открытые таким образом композиции времен Киевской Руси обновляли с помощью масляных красок и темперы. Специалисты нашего времени называют такую реставрацию неквалифицированной и варварской. Если же та или иная фреска сохранилась не полностью, утраченную ее часть дорисовывали в византийском стиле.

На участках стен и сводов, на которых не было фресок, Солнцев либо оставлял живопись XVIII века, либо поручал написать новые композиции. Вот и вышло, что в Софийском соборе находятся росписи различных времен — XI, XVIII и XIX веков.

Кстати, когда мастера Солнцева начали раскрывать древние фрески, оказалось, что многие изображенные на них персонажи благословляют двумя перстами. Поэтому высокопоставленные священники были против проведения реставрации. Но добиться своего им не удалось.

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