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Обвал жилого дома в Одессе: момент происшествия попал на видео
Момент обрушения части жилого дома по улице Ясной в Одессе 10 июня попал в объективы двух камер наружного наблюдения. Видеозапись обнародовала депутат Одесского горсовета Наталья Данилко, отметив при этом, что получила очередной тревожный звонок от жильцов: на уцелевшем фасаде здания появились новые трещины. Это может свидетельствовать о тенденции дальнейшего обрушения. К такому выводу пришли, в частности, и специалисты.
Напомним, в результате обвала получил травмы мужчина. Остальные жильцы уцелели по чистой случайности: многих не была дома, к тому же в обвалившемся правом «стояке» располагались не спальни, а в основном кухни и ванные комнаты.
Оставшиеся без крыши над головой люди возмущены спокойной реакцией местных властей на это ЧП. Жильцы дома на улице Ясной неоднократно обращались в различные структуры ЖКХ.
В мэрии утверждают, что обрушение произошло из-за незаконного ремонта квартиры на четвертом этаже. Якобы владельцы снесли несущие стены и усилили межэтажные перекрытия, залив деревянные конструкции бетоном.
По мнению общественников, обвал произошел из-за грунтовых вод, «выдавленных» новостроями.
Тем временем в исторической части Одессы произошло обрушение в еще одно жилом здании, по улице Манежной, 34. Рухнули перекрытия, завалило квартиру, владелец которой на тот момент отсутствовал. По словам жильцов, примерно полгода назад в доме прорвало отопительную трубу, расположенную на чердаке. В результате происходило систематическое подтапливание квартир. Как утверждают жильцы, они обращались в коммунальные службы города, но должной реакции не последовало.
За последние два месяца это уже пятое обрушение домов в Одессе. Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 22 мая произошло частичное обрушение еще одного старинного жилого дома — по улице Среднефонтанской, 29, 8 мая рухнул жилой дом № 9 на Польском спуске, а 9 апреля в центре Одессы обрушилось старинное здание на углу Канатной и переулка Нахимова.
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