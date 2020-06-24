Общество и люди

Лучше не купаться: ученые выяснили, как долго коронавирус может выживать в речной воде

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других тканях тела, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов.

Это, в частности, объясняет то, почему в отходах человеческой жизнедеятельности находится так много вирусных частиц. Вместе с отходами эти частицы попадают в сточные воды и канализацию.

Группа британских и польских эпидемиологов под руководством доцента Эксетерского университета (Великобритания) Джейми Шатлера заинтересовалась тем, что произойдет, если часть зараженных канализационных вод попадает в водоемы еще до очистки.

Предварительные результаты исследования опубликованы в электронной научной библиотеке medRxiv.

Для ответа на этот вопрос ученые попытались определить, как долго частицы SARS-CoV-2 могут находиться в воде и сохранять при этом способность заражать новых жертв. Шатлер и его коллеги провели серию собственных экспериментов, а также проанализировали результаты других опытов.

Как оказалось, вирус может находиться в воде очень долгое время, если ее температура при этом будет достаточно низкой. В типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер, по словам Шатлера и его коллег, вирус живет около 25 дней. Опираясь на эти оценки, эпидемиологи попытались оценить, сколько частиц SARS-CoV-2 может находиться в водоемах двух десятков стран с самым большим количеством заболевших COVID-19.

В своих расчетах ученые исходили из предположения о том, что для заражения необходимо, чтобы в воде рек и озер было не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл. В большинстве стран мира этот показатель, как выяснили исследователи, легко достичь или даже превысить в несколько раз после сброса канализационных вод или их утечки в пресные водоемы.

В частности, сильнее всего этого можно опасаться в тех странах, где больные сконцентрированы в одной точке, относительно небольшое количество потребляемой воды на душу населения и относительно низкие температуры воды в реках и озерах. Самыми уязвимыми государствами в этом отношении стали Испания, Великобритания и Марокко: в течение 24 часов после крупных утечек сточных вод в воде рек и озер этих стран может оказаться почти 500 вирусных частиц на каждые 100 мл.

С другой стороны, меньше всего этому риску оказались подвержены северные страны с низкой плотностью населения, а также некоторые тропические и экваториальные государства, богатые водными ресурсами. В число первых вошли Канада и Россия, а вторых — Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия.

«Учитывая то, что вирус остается стабильным в очень большом диапазоне pH при низких температурах, вполне возможно и то, что он будет выживать и в водах морей и океанов. Рецепторы ACE2 у многих видов китообразных очень похожи на их человеческий аналог, поэтому они могут быть уязвимы для SARS-CoV-2. Особенное беспокойство вызывают в этом отношении киты, так как через их горло постоянно проходят большие объемы воды», — резюмировали ученые.

Следует добавить, что статью ученых не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов, как это обычно бывает в подобных случаях. Поэтому к выводам из нее и аналогичных статей следует относиться осторожно.

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