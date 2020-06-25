Ученые установили связь ожирения с повышенным риском старческого слабоумия

Общество и люди

Ожирение не только увеличивает риск появления коронавируса, но и может негативно влиять на работу мозга пожилых людей. В частности, у людей с лишним весом вероятность развития старческого слабоумия выше на 30% и более.

К такому выводу пришла группа исследователей из Университетского колледжа Лондона профессора Эндрю Стептоу. Результаты их исследования опубликовал International Journal of Epidemiology, пишет ТАСС.

«В XXI веке деменция станет для человечества одной из самых больших проблем, одной из главных угроз для здорового старения всех людей на Земле. Наши наблюдения показывают, что нарастающая эпидемия ожирения может усугубить ситуацию с распространением старческого слабоумия», — рассказал один из авторов работы.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезнь Альцгеймера и другие формы старческого слабоумия сейчас поражают ​примерно 50 млн людей по всей Земле. К 2030 году их число может вырасти до 75 млн. Наряду с инфарктами и инсультами подобные проблемы давно стали одной из главных причин смерти людей в странах первого мира.

Ученые давно пытаются понять, что именно становится причиной появления разных форм деменции. Наблюдения показывают, что этому способствуют неправильная диета, вредные привычки и низкий уровень физической активности, тогда как занятия спортом и различные интеллектуальные упражнения, наоборот, резко снижают шансы на слабоумие.

Стептоу и его коллеги открыли еще один фактор риска, который помогает деменции развиваться. В ходе своего нового исследования они изучали данные британского проекта ELSA, в котором участвовало несколько тысяч добровольцев среднего возраста. Его цель — изучить, как старение влияет на работу разных органов тела человека, в том числе и мозга.

Анализируя эту информацию, британские ученые заинтересовались тем, влиял ли индекс массы тела (ИМТ) участников исследования на то, как часто у них возникала старческая деменция через 10−15 лет после запуска ELSA. Оказалось, что подобная статистическая связь действительно существовала и влияла на вероятность развития слабоумия не меньше, чем остальные факторы риска.

В частности, ученые обнаружили, что добровольцы с ИМТ больше 30 пунктов примерно на 31% чаще заполучали деменцию по сравнению с их сверстниками с нормальной массой тела. Это было особенно характерно для женщин — их лишний вес повышал риск развития старческого слабоумия на 39%.

Пока ученые не могут точно сказать, как именно жировая ткань ускоряет развитие слабоумия. Однако они предполагают, что оно может способствовать появлению деменции как напрямую, вырабатывая различные сигнальные молекулы, так и косвенным путем, повышая давления в сосудах.

«Вполне возможно, что эта связь объясняется другими феноменами, связанными с ожирением, в том числе гипертонией или лекарствами, которые выводят холестерин из организма. Мы планируем проверить это в наших последующих работах», — подытожил Юйсянь Ма, коллега профессора Стептоу по университету.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что ученые выяснили, что факторы окружающей среды (в том числе социальные) определяют риск появления ожирения на 80 процентов, а генетика — только на 13,6 процента. Исключение составляют люди с редкими наследственными причинами болезни.

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