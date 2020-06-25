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Украина

На меч "Родины-матери" в Киеве снова "повесили" флаг (видео)

4:25 25 июня 2020
Родина-мать

Проведенная несколько дней назад ЛГБТ-сообществом акция, в ходе которой на меч «Родины-матери» в Киеве «надели» флаг всех цветов радуги, очевидно, глубоко взволновала противников однополой любви, и они поспешили провести свою акцию, применив методы оппонентов.

Так, сторонники «традиционных ценностей» также запустили дрон с флагом, он подлетел к монументу и задержался некоторое время возле меча — таким образом, создалось впечатление, что меч снова превратился в флагшток, только теперь для стяга с надписью «Україна за сім'ю».

О своих добрых деяниях организаторы акции написали в Сети, заодно назвав акцию ЛГБТ «циничной».

«Мы молодежь, которая исповедует традиционные христианские ценности, решительно осуждаем попытки агрессивной пропаганды ЛГБТ-сообщества на культурные памятники столицы», — отметил организатор события, добавив, что эта «выходка не только оскорбляет память героев Второй мировой войны, но и оскорбляет чувства миллионов украинцев».

При этом организаторы акции отметили, что они выступают «за здравый смысл» и против «навязывания гендерной и ЛГБТ идеологии и разрушение института семьи».

К сожалению, старания ревнителей традиционных ценностей не очень впечатлили украинцев, которые упрекнули «традиционалистов» за отсутствие оригинальных идей и копирование оппонентов, а также попытались объяснить точку зрения участников предыдущей акции.

Напомним, что монумент «Родина-мать» часто выступает в качестве объекта для различного рода инсталляций и акций: на День памяти и примирения его украшают венком из маков. А также периодически «красят» в розовый цвет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему «Родину-мать» невозможно «декоммунизировать», и она остается с советским гербом.

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