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Днестр вышел из берегов и начал подтапливать Могилев-Подольский (фото, видео)
Паводок, принесший немало бед на территорию Прикарпатья и Закарпатья, добралось и до Винницкой области — в Могилев-Подольском серьезно подтопило набережную и улицы, а уровень воды в Днестре значительно повысился.
Видео из города, который начала заливать вода, в сеть выложил Виталий Криган. В частности, он показал, как подтопило набережную города.
Также вода стояла и на улицах города. «Такой проблемы не было до того времени, пока в Карпатах были леса. Дамба тут не поможет», — написал автор видео в комментариях к своему посту.
Впечатляющее видео показали и нардеп Геннадий Вацак.
Накануне в Могилев-Подольском горсовете сообщали, что уровень воды в реке в районе города составлял 6,35 м. «В случае повышения уровня воды выше 7 м у нас будет четыре часа, пока вода дойдет от Днестровской ГЭС до Могилева-Подольского, что позволит оперативно отреагировать на ситуацию», — сообщали местные власти.
А вот как выглядела в среду ГЭС — видео обнародовала Ольга Петращук из Новодрестровска.
По состоянию на утро 25 июня, уровень воды в Могилев-Подольском составляет 6,9 м, его повышение не прогнозируется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Укргидрометцентр предупреждал, что уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.624
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!