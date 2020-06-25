Днестр вышел из берегов и начал подтапливать Могилев-Подольский (фото, видео)

Происшествия

Паводок, принесший немало бед на территорию Прикарпатья и Закарпатья, добралось и до Винницкой области — в Могилев-Подольском серьезно подтопило набережную и улицы, а уровень воды в Днестре значительно повысился.

Видео из города, который начала заливать вода, в сеть выложил Виталий Криган. В частности, он показал, как подтопило набережную города.

Также вода стояла и на улицах города. «Такой проблемы не было до того времени, пока в Карпатах были леса. Дамба тут не поможет», — написал автор видео в комментариях к своему посту.

Впечатляющее видео показали и нардеп Геннадий Вацак.

Накануне в Могилев-Подольском горсовете сообщали, что уровень воды в реке в районе города составлял 6,35 м. «В случае повышения уровня воды выше 7 м у нас будет четыре часа, пока вода дойдет от Днестровской ГЭС до Могилева-Подольского, что позволит оперативно отреагировать на ситуацию», — сообщали местные власти.

А вот как выглядела в среду ГЭС — видео обнародовала Ольга Петращук из Новодрестровска.

По состоянию на утро 25 июня, уровень воды в Могилев-Подольском составляет 6,9 м, его повышение не прогнозируется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Укргидрометцентр предупреждал, что уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.

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