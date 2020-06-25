- 16:39 В "серой зоне" между пунктами пропуска на Донбассе "застряли" десятки людей: что произошло
- 16:28 В Херсоне предотвратили взрыв газа в многоэтажке
- 16:24 Знайте свое место! Вице-адмирал рассказал, как власти Крыма заигрывали с россиянами и унижали украинских моряков
- 16:13 Ксения Собчак перенесла срочную операцию: видео из больницы
- 16:08 Сын Хрущева Сергей застрелился — американская полиция
- 16:05 Крупнейший российский банк не смог добиться в суде отмены санкций ЕС, введенных в 2014 году
- 16:01 Под Житомиром врачам пришлось усыпить 4-летнего ребенка, чтобы спасатели смогли ему помочь
- 15:55 В Варшаве автобус слетел с моста и разломался на части: десятки пострадавших
- 15:46 В Славянске коронавирус выявили у десятков медработников психоневрологического интерната
- 15:43 В очереди — сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе
- 15:17 Россия объявила украинского журналиста-"террориста" Муждабаева в международный розыск
- 15:16 Открытие кинотеатров и освобождение от самоизоляции: Кабмин принял новое решение по смягчению карантина
Крупнейший российский банк не смог добиться в суде отмены санкций ЕС, введенных в 2014 году
Суд ЕС отклонил апелляцию российского государственного банка ВТБ на ограничительные меры, введенные Советом Евросоюза в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины.
Как сообщает Европейская правда, банк привел три основания для апелляции, однако все они были отклонены.
Этим же решением суд поручил ПАО «Банк ВТБ» нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза.
Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС сразу же после введения санкций,
Напомним, 18 июня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма, а 19 июля лидеры стран-участниц Европейского союза договорились продлить экономические санкции против РФ за невыполнение «минских договоренностей» еще на 6 месяцев. Продление санкций должно вступить в силу с 1 августа 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.