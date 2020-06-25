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Украина

Крупнейший российский банк не смог добиться в суде отмены санкций ЕС, введенных в 2014 году

16:05 25 июня 2020
Крупнейший российский банк не смог добиться в суде отмены санкций ЕС, введенных в 2014 году

Суд ЕС отклонил апелляцию российского государственного банка ВТБ на ограничительные меры, введенные Советом Евросоюза в 2014 году из-за агрессии РФ против Украины.

Как сообщает Европейская правда, банк привел три основания для апелляции, однако все они были отклонены.

Этим же решением суд поручил ПАО «Банк ВТБ» нести собственные расходы и оплачивать расходы, понесенные Советом Европейского Союза.

Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС сразу же после введения санкций, т. е. в 2014 году. В сентябре 2018 года Суд ЕС оставил ограничения в силе. В марте 2019 года ВТБ единолично обжаловал это решение.

Напомним, 18 июня Совет ЕС продлил до июня 2021 санкции против РФ за незаконную оккупацию Крыма, а 19 июля лидеры стран-участниц Европейского союза договорились продлить экономические санкции против РФ за невыполнение «минских договоренностей» еще на 6 месяцев. Продление санкций должно вступить в силу с 1 августа 2020 года.

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