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Украина

Жертве полицейских из Кагарлыка предоставят круглосуточную охрану

16:50 25 июня 2020
Полицейский

Жертве изнасилования в полицейском участке Кагарлыка, младшей сестре которой угрожали, в ГУНП в Киевской области готовы обеспечить круглосуточную охрану.

Приказ об обеспечении личной охраны еще 17 июня подписал глава полиции Киевщины Андрей Небитов. Как сообщают в областной полиции, этим занимаются бойцы полка полиции особого назначения.

«В собственноручно написанном заявлении потерпевшая указала, что охрана ей нужна „при необходимости и во время судебных заседаний“. Поэтому для немедленного вызова полицейских женщина может воспользоваться тревожной кнопкой (специальным средством оповещения об опасности), которая установлена у нее дома. Вместе с тем, полиция Киевщины готова обеспечить потерпевшей круглосуточную охрану», — говорится в сообщении.

Тем временем народный депутат Украины Александра Устинова сообщила, что жительнице Кагарлыка, пострадавшей от действий правоохранителей, в МВД пообещали таки обеспечить круглосуточную охрану.

Позже стало известно, что охрану пострадавшей предоставили с четверга, 25 июня.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывших полицейских из Кагарлыка Николая Кузива и Сергея Сулиму, подозреваемых в пытках и изнасиловании женщины, оставили в СИЗО — суд не удовлетворил апелляцию на меру пресечения.

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