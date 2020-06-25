26.59 / 26.79 29.68 / 30.11
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине отменили аукционы по продаже конфискованных животных

17:09 25 июня 2020
В Украине отменили аукционы по продаже конфискованных животных

Кабинет Министров урегулировал вопросы реализации животных, которых конфисковали у хозяев по решению суда. Соответствующие изменения с подачи Министерства юстиции внесли в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.

По информации Минюста, отныне домашние животные подлежат бесплатной передаче приютам или другим учреждениям для содержания животных.

Что касается диких животных, то их будут передать в зоопарки и приюты.

Министр юстиции Денис Малюська объяснил внесение изменений низкой эффективностью действовавшего порядка и отметил, что проблема была крайне актуальной — уже вскорости с молотка должны были пустить трех львов, шестерых медведей, нескольких питонов и бойцовского пса.

Напомним, о действующей в Украине практике продажи животных на аукционах за долги их владельцев стало известно в мае. Тогда министр юстиции заявил, что «часто это идет на пользу животным», которых забирают у нерадивых хозяев.

Позднее министр изменил свою позицию и даже пообещал выкупить на аукционе питбультерьера Тору, однако не сдержал обещания из-за слишком высокой цены. Справедливости ради стоит отметить, что анонимный покупатель, предложивший за Тору 11 тысяч гривен, так и не выкупил собаку.

29

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Хрущев

Сын Хрущева Сергей застрелился — американская полиция

Ксения Собчак

Ксения Собчак перенесла срочную операцию: видео из больницы

Сергей Притула

Сергей Притула рассказал, что оставил бывшей жене после развода

Утечка

В Херсоне предотвратили взрыв газа в многоэтажке

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер