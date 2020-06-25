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В Украине отменили аукционы по продаже конфискованных животных
Кабинет Министров урегулировал вопросы реализации животных, которых конфисковали у хозяев по решению суда. Соответствующие изменения с подачи Министерства юстиции внесли в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы.
По информации Минюста, отныне домашние животные подлежат бесплатной передаче приютам или другим учреждениям для содержания животных.
Что касается диких животных, то их будут передать в зоопарки и приюты.
Министр юстиции Денис Малюська объяснил внесение изменений низкой эффективностью действовавшего порядка и отметил, что проблема была крайне актуальной — уже вскорости с молотка должны были пустить трех львов, шестерых медведей, нескольких питонов и бойцовского пса.
Напомним, о действующей в Украине практике продажи животных на аукционах за долги их владельцев стало известно в мае. Тогда министр юстиции заявил, что «часто это идет на пользу животным», которых забирают у нерадивых хозяев.
Позднее министр изменил свою позицию и даже пообещал выкупить на аукционе питбультерьера Тору, однако не сдержал обещания из-за слишком высокой цены. Справедливости ради стоит отметить, что анонимный покупатель, предложивший за Тору 11 тысяч гривен, так и не выкупил собаку.29
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...