- 18:13 Зеленский вручил ключи от новых квартир жителям взорвавшегося дома в Киеве
- 18:06 На Херсонщине арестован водитель, сбивший насмерть троих мужчин и сбежавший с места ДТП
- 18:00 Вступительная компания-2020: сделано важное заявление для абитуриентов, еще не получивших аттестаты
- 17:50 Предавший Украину вице-адмирал «засветил» украинские ордена на военном параде в России
- 17:40 Подозревают поджог: у украинского чемпиона мира сгорел элитный внедорожник
- 17:33 "Спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят": звезда украинского кино вступился за Усика и Ломаченко
- 17:13 Кабмин выделил более 750 млн гривен на ликвидацию последствий паводка в Западной Украине
- 17:09 В Украине отменили аукционы по продаже конфискованных животных
- 16:50 Жертве полицейских из Кагарлыка предоставили круглосуточную охрану
- 16:39 В "серой зоне" между пунктами пропуска на Донбассе "застряли" десятки людей: что произошло
- 16:28 В Херсоне предотвратили взрыв газа в многоэтажке
- 16:24 Знайте свое место! Вице-адмирал рассказал, как власти Крыма заигрывали с россиянами и унижали украинских моряков
Рэпер Серега не явился на заседание суда по поводу детей: бывшая жена выдвинула новые обвинения
Бывшая жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо, которая со скандалами забирала документы сыновей из харьковской школы, рассказала, как прошло первое судебное заседание в Соломенском районном суде Киеве, где должны определить место проживание детей. Полина пришла со своим адвокатом, а вот Сергей не явился. Его интересы представлял новый адвокат. В итоге заседание перенесли.
«В суд Сергей не явился. Вместо него пришёл „новенький“. Это примитивная рокировка при которой, адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса. Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна, что у дедушки сильно болит и сердце и тд», — написала Полина в Instagram.
Женщина по-прежнему не знает, где сейчас находятся ее сыновья. Но она настроена бороться за детей.
Ранее Полина рассказывала, что нашла мальчиков в одном из отельных комплексов под Харьковом и даже смогла поговорить с ними.
Серега в комментарии сказал, что бывшая жена драматизирует ситуацию и посоветовал дождаться решения суда.4
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.