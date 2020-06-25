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Гламур

Рэпер Серега не явился на заседание суда по поводу детей: бывшая жена выдвинула новые обвинения

18:19 25 июня 2020
Полина Ололо

Бывшая жена рэпера Сереги (Сергей Пархоменко) Полина Ололо, которая со скандалами забирала документы сыновей из харьковской школы, рассказала, как прошло первое судебное заседание в Соломенском районном суде Киеве, где должны определить место проживание детей. Полина пришла со своим адвокатом, а вот Сергей не явился. Его интересы представлял новый адвокат. В итоге заседание перенесли.

«В суд Сергей не явился. Вместо него пришёл „новенький“. Это примитивная рокировка при которой, адвокат как бы только вчера приступил к делу, а поэтому просит у суда время на ознакомление с материалами. Делается это с целью затягивания процесса. Таким образом, моих детей продолжают зомбировать, что у их матери нет денег, что она им не нужна, что у дедушки сильно болит и сердце и тд», — написала Полина в Instagram.

Женщина по-прежнему не знает, где сейчас находятся ее сыновья. Но она настроена бороться за детей.

Ранее Полина рассказывала, что нашла мальчиков в одном из отельных комплексов под Харьковом и даже смогла поговорить с ними.

Серега в комментарии сказал, что бывшая жена драматизирует ситуацию и посоветовал дождаться решения суда.

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