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Со «скорой» и полицией: бывшая жена Сереги рассказала, как боролась за детей в школе
Бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо, которая борется с ним за право воспитывать детей, рассказала о том, как пыталась получить документ об отчислении сыновей из харьковской школы, чтобы вернуть их в Киев.
Женщина приехала в Харьковский технологический лицей № 9 и написала заявление, после чего, по ее словам, ей начали всячески препятствовать.
«Директор лицея Денисюк Любовь Ивановна откровенно нервничала, постоянно звонила Серёже, как она его называла, и исполняла все его незаконные действия», — пишет Полина.
Документ женщине долго не отдавали. «Было шоу и театральное выступление, возможно, уклон лицея не только технический… Мне рассказывали 3 часа, что документы готовятся, все оформляется, сейчас мне их отдадут. Потом мне рассказывали, что нет медсестры и сейчас будут открывать двери медпункта», — говорится в сообщении Ололо.
После этого Полине сказали, что отец мальчиков против перевода, ее заявление отказались принимать. Она вызвала полицию, представителей гражданского движения «Опора» и адвоката, чтобы общались с директором школы они.
«Ей часами объясняли, что она действует НЕЗАКОННО! Но она отказалась выдать документы. Потом была „скорая“, потому что директору школы резко стало плохо. Бегая по коридорам, она общалась с „неким“ Сергеем», — пишет Полина.
После того, как директор и ее заместитель ушли, отказавшись отдавать документы, Полина вызвала представителя городской администрации и смогла оставить заявление.
Напомним, что ранее рэпер Серега «настойчиво рекомендовал» СМИ не вмешиваться в его отношения с Полиной Ололо.25
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