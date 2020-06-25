26.59 / 26.79 29.68 / 30.11
Киев: +27
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего по его вине водителя

19:11 25 июня 2020
Михаил Ефремов

Адвокат Михаила Ефремова, по вине которого в ДТП погиб водитель Сергей Захаров, Эльман Пашаев заявил в эфире радио «Эхо Москвы», что актер готов усыновить детей покойного.

«Человек готов максимально помочь детям. Он готов их даже как усыновить, чтобы им обеспечить достойную жизнь», — говорил адвокат.

Это вызвало общественный резонанс и волну возмущения. Позже адвокат объяснил, что его слова были неправильно истолкованы. Он подчеркнул, что Ефремов хочет помочь семье Захарова и готов обеспечивать его детей, а не усыновлять их по документам.

Пашаев также говорил, что Ефремов намерен выплатить семье материальную компенсацию примерно 1−1,5 млн рублей. Но ранее адвокат Захаровых Александр Добровинский заявил, что никакие деньги им не нужны, они лишь хотят справедливого наказания для актера, который пьяным сел за руль и совершил смертельное ДТП.

Российские СМИ сообщают, что семья Ефремова продает дом возле Юрмалы, чтобы расплатиться за аварию и обеспечить близких, если он сядет тюрьму. Актеру может грозить до 12 лет.

Сейчас актер находится под домашним арестом и ездит на допросы. Ефремов записал обращение, в котором просит прощения у семьи погибшего.

222

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Сергей Хрущев

Сын Хрущева Сергей застрелился — американская полиция

Михаил Ефремов

Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего по его вине водителя

Джесси Комбс

Ценой жизни: достижение американской гонщицы посмертно внесено в Книгу рекордов Гиннесса (видео)

Дмитрий и Елена

Объяснился в любви перед строем: бойцы 28-й бригады необычно отметили возвращение из зоны ООС (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер