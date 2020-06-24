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Мир

Ефремов продает дом, чтобы расплатиться за смертельное ДТП, — росСМИ

22:25 24 июня 2020
Михаил Ефремов в суде

Актер Михаил Ефремов решил продать один из двух особняков близ Юрмалы (Латвия), планируя выручить за него 50 млн рублей. Как сообщает КП, часть вырученных средств актер планирует направить на выплату компенсации семье погибшего в ДТП Сергея Захарова, а оставшиеся деньги предназначены для обеспечения жены и детей Ефремова, если он все же попадет в тюрьму.

По данным росСМИ, все имущество заслуженного артиста России оценивается в 500 млн рублей.

Тем временем продюсер Андрей Разин выступил с громким заявлением о том, что семью Сергея Захарова, погибшего в ДТП из-за Михаила Ефремова, подкупили «недоброжелатели актера». Согласно его записи в Instagram, речь идет о «неимоверной сумме», которую родным погибшего заплатили, чтобы те не шли на уступки Ефремову и посадили его в тюрьму.

«Эти люди вышли на семью покойного сразу после ДТП и предложили им неимоверную сумму денег, а также хорошую защиту, лишь бы семья не шла ни на какие уступки в отношении Михаила Ефремова. Считаю, что это — кощунство и низость. Причем здесь человеческое горе? Причем здесь политика? Но семья получила огромный куш от этой аварии, поэтому они ведут себя так. И, по всей видимости, будут вести себя таким образом, пока Михаила окончательно не посадят в тюрьму. Я считаю, что это — политическая расправа», — заявил Разин.

Напомним, вечером 8 июня Ефремов попал в ДТП на Садовом кольце в Москве. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — скончался в больнице. Суд поместил известного актера под домашний арест.

На суде адвокат объяснил причину алкогольного опьянения Ефремова, которое и привело к трагедии.

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