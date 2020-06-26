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Украина

Небольшая передышка и снова ливни: синоптики уточнили прогноз погоды до конца недели

7:14 26 июня 2020
Киев

Антициклон Utz принесет на большую часть Украины солнечную погоду. При этом в Прикарпатье продолжатся дожди с грозами.

По прогнозам Укргидрометцентра, в пятницу, 26 июня, грозы ожидаются в Закарпатской и Ивано-Франковской областях, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем на западе температура поднимется до + 29, на юге — + 31 градуса, на остальной территории — +30.

В субботу, 27 июня, дожди с грозами ожидаются на западе страны, скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем температура воздуха в западных областях — + 27 градусов. В других регионах воздух прогреется до 31−32 градусов.

В воскресенье, 28 июня, грозовые дожди пройдут на большей части страны, сухо будет на юге и востоке. Скорость ветра — около 10 метров в секунду. Днем в западных регионах ожидается 27−28 градусов, а на юге и востоке воздух прогреется до 32−33 градусов тепла.

Как сообщали «ФАКТЫ», западные области Украины заливают ливни. Нынешняя «большая вода» оказалась самой страшной и разрушительной с 2008 года. Из-за мощных дождей реки выходят из берегов и сметают все на своем пути.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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